Bloomberg: средний возраст военнослужащих ВСУ продолжает расти
В начале конфликта многие пожилые украинцы шли добровольцами в армию, пополняя ряды ВСУ. Однако, как отмечает Bloomberg, энтузиазм пожилых граждан Украины по сравнению с их молодыми согражданами обернулся слабостью для армии страны.
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