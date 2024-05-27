Средний возраст военнослужащих ВСУ на фронте сейчас составляет 43-45 лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. При этом «ситуация становится только хуже», так как молодые граждане Украины не хотят воевать, а пожилые военнослужащие страдают от проблем со здоровьем.

В начале конфликта многие пожилые украинцы шли добровольцами в армию, пополняя ряды ВСУ. Однако, как отмечает Bloomberg, энтузиазм пожилых граждан Украины по сравнению с их молодыми согражданами обернулся слабостью для армии страны.

Высокопоставленный украинский военный чиновник на условиях анонимности рассказал новостному агентству, что средний возраст военнослужащих ВСУ сейчас составляет 43-45 лет. При этом эксперты утверждают, что «ситуация становится только хуже», так как молодые украинцы не хотят воевать, а их пожилые сограждане на фронте страдают от проблем со здоровьем, — многие из них жалуются на проблемы со слухом, зрением и сердцем, — а доступ к медицинской помощи на линии фронта ограничен.

Пополнение рядов армии представляет собой серьёзную проблему для Украины. В условиях тяжёлого для украинцев положения на фронте Владимир Зеленский громко заявлял о потребности страны в оружии — и недавно был вознаграждён за свои призывы пакетом помощи от США. Однако он значительно более сдержан в деликатном вопросе о потребности вооружённых сил страны в людях. Сейчас, даже несмотря на подписание закона о мобилизации, снизившего возраст призыва, проблема с численностью армии остаётся.