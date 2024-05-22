«В Гарварде бардак!» — студент-еврей намерен засудить университет за антисемитизм

Гарвард погряз в антисемитизме, но руководство университета пытается замести эти скандалы под ковёр, сетует студент-еврей Шаббос Кестенбаум. Он судится с университетом, чтобы добиться справедливости и чтобы за антисемитские высказывания и действия здесь преследовали так же, как и за оскорбление представителей других социальных групп, таких как геи и чернокожие.

ВЕДУЩИЙ: Еврей, учащийся в магистратуре Гарвардского университета, судится со своим вузом из-за того, как там действуют в отношении групп антиизраильской направленности и инцидентов, происходящих на почве антисемитских настроений. У нас в студии Шаббос Кестенбаум, мы начинаем беседу.

Шаббос, какие факты стали основанием для вашего иска?

ШАББОС КЕСТЕНБАУМ: А какое у вас ограничение по времени? Нарушение договорных обязательств, сокращение образовательных возможностей, вопиющее нарушение положений Раздела VI Закона «О гражданских правах»… И я не единственный, кто указывает на эти проблемы. Буквально вчера комитет Палаты представителей по вопросам образования обнародовал обличительные по своей сути доклады о том, как в Гарварде намеренно и с готовностью игнорируют жалобы учащихся на антисемитизм, пытаются замести всё это под ковёр. Но нам доподлинно известно, что многие инциденты антисемитской направленности, а также учащиеся, проявляющие такие настроения, остаются безнаказанными, за этим не следует дисциплинарных взысканий. Недавно ректор согласился вступить с ними в переговоры в обмен на сворачивание ими своих антисемитских палаточных протестов. В общем, в Гарварде творится полный бардак.

ВЕДУЩИЙ: Какой компенсации вы желаете: денежной или какой-то другой?

ШАББОС КЕСТЕНБАУМ: Прежде всего мы хотим добиться того, чтобы Гарвардский университет… вообще все университеты в США были площадками образования, а не ненависти, шовинизма и дискриминации; чтобы на федеральном уровне контролировалось соблюдение Гарвардом всех обязательств в соответствии с Законом «О гражданских правах»; чтобы антисемиты из числа преподавателей и учащихся получали дисциплинарные взыскания - такие же, какие положены за иные проявления ненависти, шовинизма и дискриминации. И да, мне, конечно же, не хочется давать ни единого доллара учреждению, которое явным образом из раза в раз вонзает евреям нож в спину.

ВЕДУЩИЙ: Если бы речь шла о любой другой социальной группе будь то чернокожие, мусульмане, гомосексуалы, транссексуалы и так далее, если бы притесняли их, то притеснявшие отправились бы в тюрьму. Но здесь речь идёт о евреях, и поэтому подобных последствий не возникает…

ШАББОС КЕСТЕНБАУМ: И это даже не какие-то домыслы. Обратимся к уже имеющимся прецедентам. Гарвард регулярно применяет дисциплинарные взыскания, например, за высказывания, которые считает травмирующими или уничижительными по отношению к другим меньшинствам. В прошлом году, когда произошёл инцидент на почве гомофобии, учащегося отчислили, его действия немедленно осудили. Когда произошло убийство Джорджа Флойда, в течение трёх дней выступили с заявлением: «Обязуемся искоренить в нашем университете системный расизм, равно как и институциональное засилье идей превосходства белой расы». Что же заявили в Гарварде на следующий день после самого массового убийства евреев со времён холокоста? Ничего. Там до сих пор не осудили те тридцать четыре студенческие объединения, которые радовались событиям 7 октября. После того, как Россия вторглась на Украину, [в Гарварде] подняли флаг Украины. После событий 7 октября мы попросили поднять флаг Израиля. Нам отказали.

ВЕДУЩИЙ: Приходилось ли вам лично сталкиваться с проявлениями антисемитизма непосредственно в свой адрес?

ШАББОС КЕСТЕНБАУМ: Конечно. Один из сотрудников [университета] ведёт аккаунт в Twitter под названием «9/11 Guy» - он вызывал меня на дебаты о том, не причастны ли евреи к терактам 11 сентября, и разместил видео, на котором он мне дерзит, держа в руке мачете. И вот по сей день я не получил от Гарварда известий ни о признании этого факта, ни о том, работает ли там этот человек и есть ли у него допуск на университетскую территорию. И это только один пример и только мой случай. А студентов-евреев, которые сталкивались с чудовищными инцидентами на почве антисемитизма, ещё десятки. Мы обращали на это внимание Клодин Гей, Алана Гарбера, отдела по вопросам разнообразия, равенства и инклюзивности, и они ничего не предприняли.

ВЕДУЩИЙ: Возмутительно.

Шаббос Кестенбаум, спасибо, что нашли для нас время.

ШАББОС КЕСТЕНБАУМ: Взаимно.

ВЕДУЩИЙ: Ждём вас в скором времени снова – расскажете, как ваши дела.

ШАББОС КЕСТЕНБАУМ: Обязательно.

ВЕДУЩИЙ: Договорились.



Дата публикации 20 мая 2024 года.