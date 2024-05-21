WT: протесты в университетах США — результат многолетней промывки мозгов

Антиизраильские настроения и протесты на университетских кампусах США не случайны, уверена газета Washington Times. Крупнейшие университеты страны проводили многолетнюю идеологическую обработку студентов и педагогического состава, внедряя мировоззрение «мы против них».

Сегодня университеты США охвачены волнениями из-за антиизраильских настроений. Washington Times считает, что происходящее не случайно. Это результат длительной идеологической обработки, которая проводилась на протяжении десятилетий в крупнейших университетах страны.

Колумбийский университет, Гарвард, Принстон и другие отдавали предпочтение абитуриентам, которые придерживались соответствующих взглядов на социальную справедливость. И преподавателей искали таких, которые могли укрепить подобное мировоззрение с помощью подхода «угнетённый против угнетателя».

По мнению WT, особую роль в таком преобразовании современного образования сыграл малоизвестный бразильский педагог Пауло Фрейре, который подчеркнул важность именно политического аспекта. Он считал, что помимо передачи информации студентов необходимо научить бросать вызов «репрессивным системам» и работать над социальными изменениями.

Его работы оказали большое влияние и во многом изменили традиционные методы обучения. Он настаивал на том, чтобы акцент делался не на чтении, письме и тому подобном, а на том, чтобы учащиеся становились «проводниками перемен в своих сообществах». Причём его влияние продолжает ощущаться по всему миру, уверено издание.

Из-за этого студенты не стремятся к развитию критического мышления, что ведёт к деструктивным последствиям. И текущая проблема в США, связанная с Палестино-Израильским конфликтом, тому пример.

Еврейские студенты в Соединённых Штатах живут в страхе, поскольку университет и полиция не могут гарантировать их безопасность. Такое происходит, когда преобладает упрощённая идеология «мы против них», оправдывающая жестокость.

Печальная реальность состоит в том, что университеты позволили этому ядовитому мышлению просочиться в свои аудитории, и теперь уже в 2024 году мы становимся свидетелями страшных последствий.

WT уверено, что пришло время проверить, куда идут деньги американских налогоплательщиков и потребовать, чтобы университеты очистились от деструктивной идеологии и перестали доводить студентов до слабоумия.