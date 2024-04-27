NBC: в Теннесси школам разрешили вооружать учителей

Власти американского штата Теннеси приняли закон, который позволяет преподавателям носить оружие в учебных заведениях. Несмотря на протесты, губернатор региона назвал спорную меру «инструментом, который обеспечит безопасность детей», передаёт NBC.

Снова здравствуйте. Ранее сегодня губернатор Теннесси подписал спорный законопроект, разрешающий школам вооружать учителей. Во вторник его одобрила палата представителей штата, несмотря на интенсивные протесты внутри парламента и за его пределами, которые устроили сторонники контроля над огнестрельным оружием.

(Протестующие скандируют: «Кровь на ваших руках!»)

Законопроект требует, чтобы те, кто носит огнестрельное оружие скрытно, прошёл обучение, а также получил одобрение представителей образовательных учреждений и правоохранительных органов. Вчера губернатор Ли назвал этот закон инструментом обеспечения безопасности детей.

БИЛЛ ЛИ, губернатор Теннесси: Я думаю, нам нужно чётко понимать, что делает этот закон. Вы правы, у округов есть возможность выбрать необходимую проверку и обучение, одобрение и местных правоохранительных органов. Такой вариант существует. И я думаю, что это важная возможность, которая должна быть у округа.

Стоит отметить, что Теннесси далеко не одинок в этом вопросе. Более чем в половине штатов страны действуют законы, разрешающие учителям носить оружие на территории школы, согласно данным Юридического центра Гиффордса по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия.

Дата публикации 27 апреля 2024 года.