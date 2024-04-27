NBC: в Теннесси школам разрешили вооружать учителей
Снова здравствуйте. Ранее сегодня губернатор Теннесси подписал спорный законопроект, разрешающий школам вооружать учителей. Во вторник его одобрила палата представителей штата, несмотря на интенсивные протесты внутри парламента и за его пределами, которые устроили сторонники контроля над огнестрельным оружием.
Ссылки по теме
-
Redacted: либеральная система образования США не способна производить успешных людей
-
USA Today: домашнее насилие в США опаснее для детей, чем стрельба в школах
-
Страшно растить детей: NBC News о проблеме массовых убийств в школах США
-
NBC: школы в нескольких штатах США получат огнестрельное оружие для защиты учеников