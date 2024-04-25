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Конгрессвумен: выделение средств Украине стало большой ошибкой республиканцев

Материал представлен в переводе ИноТВ
Поддержав законопроект о выделении нового пакета помощи Киеву, фракция республиканцев в американском конгрессе отказалась от рычага влияния на демократов, который позволял ей добиваться более активных шагов по урегулированию критической ситуации на южных рубежах США, заявила в эфире Fox член палаты представителей от штата Нью-Йорк Николь Маллиотакис. По мнению конгрессвумен, такой шаг стал серьёзной ошибкой.
И что же, вот и всё? Вот и все дела? Приняли этот законопроект, чтобы дать денег Украине, дать Израилю, дать Газе, — и, кстати, многие сенаторы мне признавались, что считают, что эти деньги, которые должны, по идее, пойти на гуманитарные нужды сектора, попадут прямиком к ХАМАС, — и тут же потеряли все рычаги влияния по вопросу границы? И теперь для того, чтобы обеспечить безопасность границы, придётся ждать восемь месяцев — до начала следующего года и прихода нового президента? Что же может случиться за восемь-то месяцев — дайте подумаю...
 
НИКОЛЬ МАЛЛИОТАКИС, член палаты представителей США от штата Нью-Йорк: Именно эти темы я и подняла на прошлой неделе, — и как раз поэтому я считаю, что выделение средств Украине нельзя было одобрять без включения положений об охране границы. Поэтому я и проголосовала против этого законопроекта — ведь, как и вы, я считаю, что это был наш рычаг влияния. 

Думаю, что мы будем и дальше принимать нужные законы, но раз у нас нет партнёров среди демократов в сенате и Белом доме, то что нам вообще теперь делать? Так что я тоже считаю, что, отказавшись от этого рычага влияния, не потребовав включения в законопроект положений об охране границы, мы совершили ошибку. Поступить так решил спикер палаты представителей, я выступала против такого шага — но нам нужно теперь двигаться дальше и пытаться принять любые меры, которые можем, и демонстрировать вновь, что демократы отказываются делать свою работу.

Что нам было делать? А может быть, стоило просто встать в позу? Дескать, нет, ни доллара больше не дадим, пока на границе не наведут порядок, — и точка.
 
Дата выхода в эфир 24 апреля 2024 года.
 
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