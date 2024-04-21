Politico: США задумались о расширении военного присутствия на Украине
Американские власти рассматривают возможность отправки в Киев дополнительных военных советников. Вашингтон собирается пойти на этот шаг на фоне набирающего обороты российского наступления, пишет Politico.
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