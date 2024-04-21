Politico: США задумались о расширении военного присутствия на Украине

Пентагон планирует отправить в Киев новых военных советников. Официально они не будут принимать участие в боях, а станут лишь консультировать ВСУ на фоне набирающего обороты российского наступления, сообщает Politico.

Американские власти рассматривают возможность отправки в Киев дополнительных военных советников. Вашингтон собирается пойти на этот шаг на фоне набирающего обороты российского наступления, пишет Politico.

Представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер заверил издание, что советники не будут выполнять боевые функции. По его словам, их основной задачей станет консультация и поддержка украинского правительства и армии.

Райдер не раскрыл число американских военных, которые отправятся на Украину, по соображениям безопасности. Но информированные источники сообщили Politico, что речь идёт о группе в 60 человек.

По информации издания, новый контингент будет поддерживать логистику и надзор за оружием, которое США отправляют Украине. Они также будет помогать ВСУ в обслуживании сложного вооружения, поскольку ожидается, что летом боестолкновения обострятся.

Джо Байден обещал, что американские войска не будут участвовать в украинском конфликте, поскольку это увеличит риск прямой конфронтации с Россией. Но дополнительный персонал, даже если допустить, что он не станет принимать участие в боях, расширит военное присутствие США в стране, обращает внимание Politico.