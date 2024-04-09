WP: каждый день промедления конгресса США усложняет положение ВСУ

На фоне использования Россией новых военных тактик Украина «отчаянно нуждаются» в дополнительной американской помощи, и каждый день промедления конгресса усложняет положение и без того тяжёлое положение ВСУ, пишет The Washington Post. Однако, отмечает издание, есть у Киева и проблема, которую никак не помогут решить деньги Вашингтона, — солдаты ВСУ измотаны, но рядовые украинцы отправляться на фронт не желают.

Пока конгресс США продолжает затягивать с выделением дополнительной помощи Украине, ВСУ всё сложнее поддерживать свои военные усилия, пишет The Washington Post. Каждый день промедления палаты представителей усложняет положение Украины и снижает шансы на положительный для неё исход конфликта, даже если помощь от США в конце концов поступит.

Как отмечает издание, Россия берёт на вооружение такие методы, от которых Украине трудно защититься. Одним из примеров The Washington Post называет использование российскими силами планирующих бомб — боеприпасов, содержащих до полутонны взрывчатки, оснащённых крыльями и системами наведения, позволяющими совершать полеты на большие расстояния с высокой точностью. Они позволяют российским самолётам держаться в стороне и вести огонь вне зоны досягаемости украинских зенитных систем.

Для того чтобы противостоять российской авиации ВСУ «отчаянно нуждаются» в артиллерийских снарядах и ракетах для зенитных комплексов Patriot, однако вот уже полгода США не могут оказать столько необходимую помощь. В минувшие выходные Владимир Зеленский заявил, что Киеву требуется 25 систем Patriot, к каждой из которых шли бы с шесть-восемь батарей. Он предупредил, что сейчас в распоряжении ВСУ только три системы. Более того, в Киеве предупреждают, что Россия выпускает в шесть раз больше артиллерийских снарядов.

Есть у Киева и внутренние проблемы, которые нельзя решить деньгами Вашингтона, — рядовые украинцы не желают отправляться на фронт, а ВСУ всё больше страдают от усталости и многочисленных потерь.