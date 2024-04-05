Станут целью для Путина — Кэмерон отверг идею отправки британских солдат на Украину

10:46
Партия «Возрождение»: Молдавии крайне важно удержать российский рынок
Депутат парламента Молдавии, один из лидеров партии «Возрождение» Александр Нестеровский заявил, что республике крайне важно удержать российский рынок.
10:42
Сливко — о победе в марафоне: гонка далась мне тяжелее, чем в прошлом году
Виктория Сливко прокомментировала победу в марафоне на чемпионате России по биатлону в Увате.
10:41
В Мурманской области вскоре определятся с временным заместителем Чибиса на посту
Пресс-секретарь губернатора Мурманской области Лилия Сечкина в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что вскоре будет принято решение о том, кто будет временно исполнять обязанности главы региона.
10:39
Российские военные нашли и выкопали пропавшую бронемашину «Азовец»
Российские военные нашли под землёй и выкопали пропавшую бронемашину «Азовец» украинского националистического полка «Азов»*.
10:31
Молдавский нокаутировал Делию на турнире PFL
Российский боец Валентин Молдавский победил Анте Делию из Хорватии в главном бою на турнире PFL 1 в Сан-Антонио (Техас).
10:31
На губернатора Мурманской области Чибиса напали, когда он вышел из ДК
На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали, когда он вышел из ДК после встречи с жителями, заявила его пресс-секретарь Лилия Сечкина в эфире телеканала «Россия 24».
10:31
В ЛНР задержали передававшую ВСУ данные о ВС России студентку
В ФСБ России по ЛНР заявили о задержании студентки, которая передавала ВСУ данные о российских военных.
10:28
Синоптик спрогнозировал весеннюю погоду в Москве в начале следующей недели
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.
10:27
Кучеров — первый хоккеист из России с 90 ассистами в одном сезоне НХЛ
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал первым российским хоккеистом, которому удалось выполнить 90 результативных передач за один сезон в НХЛ.
10:23
Пресс-секретарь губернатора Чибиса назвала преждевременным делать прогнозы
Прогнозы о восстановлении губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после покушения делать рано, заявила его пресс-секретарь Лилия Сечкина.
10:20
В Вооружённых силах Белоруссии начат очередной этап проверки боевой готовности
В Вооружённых силах Белоруссии начат очередной этап проверки боевой готовности. Об этом сообщили в Минобороны республики.
10:11
Советник главы ДНР заявил о прибытии в Харьков карателей из «Азова»
Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил о прибытии в Харьков карателей из запрещённой в России террористической группировки «Азов»* для борьбы с пророссийски настроенным населением.
10:08
Бобровский признан второй звездой игрового дня в НХЛ
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский признан второй звездой игрового дня в НХЛ.
10:02
Число раненых при обстреле Горловки со стороны ВСУ выросло до семи
Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Горловки возросло до семи, заявил мэр города Иван Приходько.
10:00
РИА Новости: прекращено производство по фигуранту дела об иконах со взрывчаткой
Псковский областной суд сообщил о прекращении производства по одному из фигурантов дела о ввозе с Украины на российскую территорию икон со взрывчаткой.
09:56
Сливко выиграла марафон на чемпионате России по биатлону
Виктория Сливко победила в марафоне на чемпионате России по биатлону.
09:52
Горячкина и Лагно сыграли вничью в первой партии на турнире претенденток
Российские шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно сыграли вничью в первом туре турнира претенденток ФИДЕ.
09:51
В Запорожской области ВСУ обстреляли подстанцию
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что свыше 25 тыс. абонентов остались без электричества в Токмакском районе региона из-за обстрела ВСУ подстанции.
09:46
Минздрав России зарегистрировал препарат для борьбы с антибиотикорезистентностью
В Минздраве России сообщили о регистрации препарата Центра имени Н.Ф. Гамалеи «Фтортиазинон» для лечения инфекций, появившихся из-за устойчивости организма к антибиотикам.
09:46
Овечкина признали третьей звездой матча «Вашингтон» — «Питтсбург»
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом».
09:38
Бобровский признан первой звездой матча «Оттава» — «Флорида»
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский признан первой звездой матча регулярного чемпионата с «Оттавой».
09:38
В Польше потребовали от посла Израиля смиренно склонить голову и извиниться
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала Polsat потребовал от посла Израиля в Варшаве Якова Ливне смиренно склонить голову и извиниться из-за гибели польского волонтёра в секторе Газа в результате израильского удара.
09:30
Кучеров признан второй звездой матча «Монреаль» — «Тампа»
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан второй звездой матча регулярного чемпионата с «Монреалем».
09:26
«Нэшвилл» победил «Сент-Луис» в НХЛ, у Бучневича ассист
«Нэшвилл» победил «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
09:23
«Виннипег» победил «Калгари» в НХЛ, Мироманов забросил одну шайбу
«Виннипег» победил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
09:21
Илон Маск сравнил идею об Украине в НАТО с ядерным апокалипсисом
Американский бизнесмен Илон Маск сравнил идею о членстве Украины в НАТО с началом фильма о ядерном апокалипсисе.
09:20
МЧС: почти 2000 жилых домов подтоплено в России из-за половодья
В пресс-службе МЧС России заявили, что почти 2000 жилых домов подтоплено на российской территории из-за половодья.
09:20
«Колорадо» победил «Миннесоту» в НХЛ, у Капризова результативная передача
«Колорадо» победил «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
09:15
«Айлендерс» обыграл «Коламбус» в НХЛ, Марченко и Воронков забросили по шайбе
«Айлендерс» победил «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
09:11
Глава агрополитики Украины предрёк дефицит аграриев из-за мобилизации
Военный призыв на Украине ведёт к историческому дефициту людей, умеющих управлять сельскохозяйственной техникой, цитирует министра агрополитики Николая Сольского Politico.
09:10
С начала года свыше 2500 жителей Свердловской области заключили контракты с МО
Более 2,5 тыс. жителей Свердловской области с начала этого года заключили контракты с Минобороны России.
09:10
«Флорида» выиграла у «Оттавы» в НХЛ, у Бобровского 30 сейвов
«Флорида» выиграла у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
09:06
«Тампа» обыграла «Монреаль» в НХЛ, Кучеров набрал три очка
«Тампа» обыграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
09:03
Немецкая полиция застрелила гражданина Польши в Дортмунде
Гражданина Польши застрелили в Дортмунде немецкие полицейские.
09:02
Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» победить «Питтсбург» в НХЛ
«Питтсбург» победил «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
09:00
В Киеве заявили о наступлении критического момента для Украины и попросили денег
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил о наступлении критического момента для Украины, выпрашивая в очередной раз деньги у США.
08:47
В Харькове приостановил работу метрополитен
Работа метрополитена в Харькове приостановлена.
08:37
Четыре человека пострадали при обстреле Горловки и Донецка
Четверо мирных жителей пострадали при обстрелах ВСУ Горловки и Донецка.
08:36
Старовойт: украинские беспилотники атаковали село в Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские беспилотники атаковали село Коровяковка Глушковского района.
08:29
Прокуратура Москвы начала проверку из-за пятен на Яузе
В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили о начале проверки по факту загрязнения реки Яузы в районе Лефортовского моста.
08:22
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту покушения на губернатора Чибиса
Прокуратура Мурманской области возбудила уголовное дело в отношении напавшего на губернатора региона Андрея Чибиса.
08:15
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения после уничтожения БПЛА
В пресс-службе международного аэропорта «Гагарин» в Саратове заявили о введении временных ограничений после уничтожения беспилотника.
08:07
Губернатор Чибис опубликовал видео после операции, она прошла успешно
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис опубликовал в своём Telegram видео после операции, которую медики провели на фоне покушения на политика.
07:58
Рогов: ВСУ превращают Орехов и его пригород в новую Авдеевку
ВСУ превращают город Орехов и его пригород в подконтрольной им части Запорожской области в мощный укреплённый район сродни Авдеевке или Артёмовску.
07:58
СК получил данные из мобильных телефонов напавших на «Крокус» террористов
Следственный комитет получил данные из мобильных телефонов обвиняемых в совершении теракта в Подмосковье. Следователи выяснили, что один из террористов 24 февраля по указанию куратора нашёл в интернете и отправил ему скриншоты изображений входов в здание «Крокус Сити Холла» и подъездных путей к нему. Всё это обвиняемый подтвердил в своих показаниях.
07:56
В СК назвали мотив нападения на губернатора Чибиса
В Следственном комитете России заявили, что допросили напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и выяснили мотив его поступка.
07:47
«СТРАНА.ua»: в Харькове обесточен метрополитен
Метрополитен обесточен в Харькове на Украине.
07:41
Силы ПВО сбили за ночь 53 БПЛА ВСУ над регионами России
Силы ПВО за ночь сбили 53 БПЛА ВСУ в Ростовской, Саратовской, Курской, Белгородской областях и над Краснодарским краем.
07:34
Глава офиса Зеленского Ермак: для Украины наступает критический момент
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в интервью европейскому изданию газеты Politico, что для Украины наступает критический момент.
07:22
Гагин: ВС России близки к тому, чтобы полностью нарушить ротацию ВСУ в Часовом Яре
Российские военные близки к тому, чтобы взять под огневой контроль все пути снабжения группировки ВСУ в Часовом Яре и нарушить их логистику.