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Станут целью для Путина — Кэмерон отверг идею отправки британских солдат на Украину

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Министр иностранных дел Великобритании отверг идею отправки британских войск на Украину, потому что тогда они станут «целью для Путина». Вместо этого он призвал помогать Киеву оружием, у которого заканчивается срок эксплуатации. Лучше уж пусть на фронте его используют, чем придётся тратить деньги на списание этой техники, считает Кэмерон.
Станут целью для Путина — Кэмерон отверг идею отправки британских солдат на Украину
AP

Дэвид Кэмерон выступил против отправки британских войск на Украину. «Нет, мы не хотим давать Путину такую цель», — ответил он на вопрос журналистов во время саммита НАТО.

 
Вместе с тем, как пишет The Times, британский министр иностранных дел заявил, что «эта война может быть проиграна для Запада, если союзники не сделают шаг навстречу и не дадут украинцам то, что им нужно». 
 
Германия отказалась передать ракеты дальнего радиуса действия «Таурус», а в США республиканцы тянут время с выделением помощи в размере $60 млрд.
 
Кэмерон призвал западных союзников Украины продолжать отправлять оружие Киеву на фоне опасений, что президентство Дональда Трампа может положить конец поддержке США. «У некоторых видов оружия есть срок годности, — сказал он. — Гораздо лучше отдать его Украине, и она сможет им воспользоваться, чем выводить его из эксплуатации у себя дома, что фактически будет стоить вам денег».

 

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