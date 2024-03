RS: западные СМИ переврали слова Путина о переговорах

Во время интервью российским СМИ Владимир Путин сказал: «Сейчас вести переговоры только потому, что у них патроны заканчиваются, это как-то нелепо с нашей стороны. Мы готовы, тем не менее, к серьёзному разговору, и мы хотим разрешать все конфликты и тем более этот конфликт мирными средствами». Однако западные журналисты взяли из этой фразы только первое предложение и сделали вывод, что Путин вести переговоры не намерен.

В среду президент России Владимир Путин дал интервью, в котором он ещё раз ясно дал понять, что не готов вести переговоры о прекращении войны на Украине, потому что позиции Киева слабы, а значит, Россия может продолжать своё продвижение. По крайней мере, именно так его слова были представлены в западных СМИ, пишет Responsible Statecraft. «Сейчас вести переговоры только потому, что у них патроны заканчиваются, это как-то нелепо с нашей стороны», — сказал Путин, по версии корреспондента The Wall Street Journal.

Но автор статьи в Responsible Statecraft отмечает, что это не вполне то, что сказал Путин. Если посмотреть на фразу российского президента в контексте, получается, что он имел в виду совсем другое. «Сейчас вести переговоры только потому, что у них патроны заканчиваются, это как-то нелепо с нашей стороны. Мы готовы, тем не менее, к серьёзному разговору, и мы хотим разрешать все конфликты и тем более этот конфликт мирными средствами».

Как отмечает автор статьи, Путин ещё раз подтвердил, что Москва не откажется от новых регионов и что, учитывая состояние поля боя, Украине придется смириться с потерей этой территории: «Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы. Но только мы готовы к переговорам, не основанным на каких-то «хотелках» после применения психотропных средств, а основанным на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле». Однако в соцсетях разошлась именно усечённая версия его высказывания. Её стали использовать для доказательства того, что переговоры невозможны и война будет идти ещё долго.

«Республиканцы, лидирующие в палате представителей и прекратившие военные поставки Украине, заставили Путина отказаться от притворства, будто он желает мирных переговоров», — писали одни американские журналисты. «Россия распространяет слухи о переговорах. Некритичные люди пишут наивные статьи. США прекращают помощь Украине. Путин говорит — спасибо, с вашей помощью я выиграю войну и уничтожу Украину», — пишут другие.

А депутат Европарламента Ги Верхофштадт резюмировал: «Единственный способ закончить эту войну — это если мы сделаем шаг вперёд и дадим украинцам то, о чём они просят. Те, кто на Западе призывает к переговорам, служат этому монстру». И в американском парламенте активно использовали эту усечённую фразу, чтобы показать, что нужно удвоить усилия по военному решению конфликта и предоставлению Украине военной помощи.

При этом комментарии Путина о переговорах были полностью исключены из сообщений Reuters, Associated Press, PBS и Voice of America, пишет автор статьи. Только CNBC включил полную цитату. А некоторые и вовсе вывели укороченную цитату, вводящую в заблуждение, в свои заголовки, как Washington Examiner или The Telegraph, который и вовсе заявил, что Путин «исключил возможность начала мирных переговоров с Украиной».

При этом готовность Путина к переговорам вовсе не означает, что он на них пойдёт, пишет автор статьи. Мирные переговоры часто проводятся между сторонами, которые друг другу не доверяют, и в переговоры входит процесс разработки механизма с гарантиями безопасности для обеих сторон. «Самый надёжный способ проверить, серьёзно ли кто-то относится к таким переговорам, — это попробовать их провести», — пишет автор статьи.

Поэтому, по его словам, тот факт, что Путин вообще говорит о своей готовности к переговорам, должен обнадёживать всех, кто заботится об Украине. В январе прошлого года институт RAND заявил, что экономический и социальный ущерб, причинённый затянувшейся войной, перевешивает для Украины возможные выгоды от военного завоевания утраченных территорий: десятки тысяч убитых и раненых, повсеместное разрушение инфраструктуры, демографический кризис и огромный госдолг. Многие тысячи украинцев отчаянно уклоняются от призыва на военную службу, чтобы не погибнуть на войне, при этом 48% украинских мужчин признают, что не готовы воевать.

Однако Путин и в интервью Такеру Карлсону говорил, что Россия готова к переговорам. Более того, СМИ сообщают, что ещё в сентябре прошлого года Россия хотела начать мирные переговоры с Вашингтоном, но не получила ответа.

«Мы не можем знать наверняка, серьёзны ли высказывания Путина, пока они не будут проверены на переговорах. Но это не даёт журналистам и комментаторам права вводить общественность в заблуждение, утверждая, что их не существует, и всё это с целью подорвать возможность мирного прекращения войны, в которой всё больше и больше украинцев не хотят участвовать», — делает вывод автор статьи.