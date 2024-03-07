Fox News: Керри предложил Москве сократить выбросы — и люди начнут лучше относиться к СВО

У Москвы точно есть ресурсы на дополнительные шаги в плане сокращения углеродных выбросов — и если бы она их предприняла, это, возможно, открыло бы ей дорогу к тому, чтобы остальные страны «получше относились» к её операции на Украине, заявил в среду спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри. Как отметил дипломат, из-за украинского конфликта Вашингтон прекратил взаимодействие с Россией в климатической сфере, что стало «потерей для всего мира».

Какой уровень взаимодействия поддерживают на данный момент Россия и США по климатической повестке — остались ли между ними какие-либо точки соприкосновения? И второй вопрос: в феврале 2023 года российское минэкономразвития объявило о пересмотре своего плана по сокращению углеродных выбросов в связи со снижением уровня инвестиций по причине санкций; считаете ли вы в таком контексте, что западные санкции затрагивают усилия стран мира по борьбе с климатическими изменениями и выполнению обязательств по Парижскому соглашению? Большое спасибо.

ДЖОН КЕРРИ, спецпредставитель президента США по вопросам климата: Нет, я так не считаю — потому что убеждён, что у России есть возможность добиться в этом отношении огромных сдвигов, если у неё действительно будет такое желание. То есть, если Россия способна вести противозаконные военные действия и вторгаться в другие страны, значит она должна быть в состоянии предпринять усилия для того, чтобы ответственнее себя проявлять по климатическому вопросу.





К сожалению, из-за тех шагов, которые предприняла Россия в рамках ничем не спровоцированной и незаконной военной операции против другой страны, мы в последнее время с ней диалог не ведём — к сожалению. Я говорю «к сожалению» потому, что когда нет возможности добиваться от России конструктивных шагов по этому вопросу, это — потеря для всего мира. Нужно, чтобы участвовали все страны — в том числе и Россия, которая входит в число мировых лидеров по объёмам выбросов.





Если Россия желает сделать жест доброй воли, ей никто не будет мешать взять и объявить, насколько серьёзного сокращения выбросов она будет добиваться — и предпринять прямо сейчас для этого сокращения более активные усилия. И, быть может, это откроет путь к тому, чтобы люди получше относились к тому, что Россия в данный момент решила делать.

Дата выхода в эфир 06 марта 2024 года.