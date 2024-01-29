Politico: кризис в Красном море бьёт по европейскому экспорту

Из-за напряжённости в Красном море судоходным компаниям приходится менять маршруты доставок, в связи с чем товары доставляются с задержками до трёх недель, пишет Politico. Эксперты предупреждают, что это может угрожать европейскому экспорту свежих овощей и фруктов, при этом масштаб ущерба будет зависеть от того, как долго продлится кризис.

Когда в прошлом году йеменские хуситы стали наносить ракетные удары по контейнеровозам в Красном море, европейские лидеры опасались ответного удара по поставкам энергоносителей. Но три месяца спустя под ударом оказались продукты питания. Экспортёры в Европе предупреждают о растущем ущербе торговле фруктами и овощами, пишет Politico.

Судоходные компании были вынуждены приостановить транзит через Баб-эль-Мандебский пролив и изменили маршрут вокруг мыса Доброй Надежды. В связи с этим товары из Европы и обратно стали доставляться с задержками до трёх недель. Это привело не только к пятикратному увеличению стоимости перевозок, но и к росту вероятности того, что свежие продукты сгниют в пути.

«Увеличение сроков может создать проблемы с сохранением свежих продуктов с риском потери важных сегментов рынка», — предупреждает итальянская ассоциация аграриев Coldiretti.

Особенно страдают экспортёры в странах Южной Европы, например Италия, Греция и Кипр. Италии уже пришлось приостановить экспорт яблок в Саудовскую Аравию и ОАЭ, который в год приносит стране около €400 млн. То же самое произошло с грушами, капустой и цветной капустой. «В секторе, где преобладает сезонность производства, масштаб ущерба будет зависеть от продолжительности блокады», — предупредил президент Legacoop Agroalimentare Кристиан Маретти.