Politico: кризис в Красном море бьёт по европейскому экспорту

08:43
РИА Новости: тела погибших при крушении Falcon 10 отправят в Россию 29 января
Тела двух граждан России, которые погибли в результате крушения самолёта Falcon 10 в Афганистане, в понедельник, 29 января, отправят на родину.
08:40
Роспотребнадзор: около 20% икры на российском рынке не соответствует требованиям
Около 20% икры на российском рынке не соответствует обязательным требованиям. Об этом свидетельствуют данные лабораторных исследований Роспотребнадзора.
08:35
Шойгу проверил ход модернизации НИИ Минобороны в Подмосковье
Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз Научно-исследовательских институтов оборонного ведомства, которые дислоцированы в Московской области.
08:32
Хачанов потерял три строчки в мировом рейтинге ATP
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновлённую версию рейтинга.
08:27
В Херсоне произошли взрывы
В подконтрольном украинским властям городе Херсоне произошли взрывы.
08:26
В Таиланде пройдёт премьерный показ российского фильма «Вызов»
Премьерный показ российского фильма «Вызов» состоится в Таиланде в рамкх перекрёстного года культурных обменов и туризма между Россией и Таиландом.
08:22
Калинская поднялась на 37 позиций в рейтинге WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде.
08:15
В ЭКОВАС заявили о готовности к переговорам на фоне выхода трёх стран
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) готово к переговорам на фоне информации о выходе Буркина-Фасо, Мали и Нигером из организации.
08:12
Авто Volkswagen и Toyota чаще всего ввозили в Россию по параллельному импорту
В рамках параллельного импорта в прошлом году в Россию чаще всего ввозились автомобили таких брендов как Volkswagen и Toyota. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на АО «ГЛОНАСС».
08:10
Дубль Чинахова не спас «Коламбус» от поражения в матче НХЛ с «Сиэтлом»
«Сиэтл Кракен» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:00
Журналист Карлсон назвал призывающих атаковать Иран сенаторов сумасшедшими
Американский журналист Такер Карлсон назвал сумасшедшими сенаторов США, призвавших правительство нанести удар по Ирану в ответ на атаку военной базы ВС США.
07:50
Yomiuri: Китай на постоянной основе разместил четыре корабля вокруг Тайваня
Китайские военные на постоянной основе разместили четыре кораблях в акватории вокруг острова Тайвань, пишет японское издание Yomiuri со ссылкой на источники.
07:50
Sky Sports: Артета не планирует покидать «Арсенал»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета продолжит работу в лондонском клубе после окончания сезона-2023/24.
07:41
CENTCOM: восемь пострадавших при обстреле базы США в Иордании эвакуировали
Восемь из 34 пострадавших при атаке на базу США в Иордании были эвакуированы.
07:32
В Британии запретят одноразовые электронные сигареты
Британское правительство представит законопроект о запрете продажи одноразовых электронных сигарет на территории страны. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Соединённого Королевства Риши Сунака.
07:31
Жуков: кроме стакана деда, в штабе Тутберидзе рассматривали версию с собакой Валиевой
Журналист Владислав Жуков раскрыл, какие версии рассматривали в штабе Этери Тутберидзе после начала расследования допинг-дела фигуристки Камилы Валиевой.
07:28
Посольство КНР в США заявило о необоснованных допросах студентов в аэропорту
Посольство КНР в США заявило о необоснованных допросах и долгих проверках китайских студентов в аэропорту Вашингтона.
07:24
Хоккеист «Коламбуса» сообщил о своём участии в программе помощи игрокам НХЛ
Финский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне выступил с заявлением о своём участии в программе помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:20
IRNA: Иран заявил, что не связан с ударом беспилотника по базе США
Иран не имеет никакого отношения к удару, нанесённому с помощью БПЛА по военной базе США на границе Иордании и Сирии.
07:18
Курс доллара на Мосбирже поднялся до 90 рублей впервые с 16 января
Курс доллара на Мосбирже увеличился до 90 рублей, свидетельствуют данные торгов.
07:15
Штаб по вопросам пленных при украинском ГУР заявил, что подвергся хакерской атаке
Координационный штаб по вопросам военнопленных при Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины заявил, что на его информационные ресурсы якобы произошла кибератака.
07:14
Минобороны: над Брянской областью уничтожен беспилотник
Дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области был уничтожен беспилотный летательный аппарат.
07:11
L'Équipe: ПСЖ готов предложить более €50 млн за молодого защитника «Лилля»
Защитник «Лилля» Лени Йоро входит в сферу интересов «Пари Сен-Жермен».
07:08
Лаврентьев: в Сирии снова наблюдается всплеск терроризма при поддержке США
Всплеск террористической активности при поддержке США вновь наблюдается на территории Сирии.
07:02
ТСН: актёр Печерица ушёл из ВСУ, предположительно, из-за страха попасть в окружение
Украинский актёр Александр Печерица, записавшийся ранее в территориальную оборону, покинул ряды ВСУ, предположительно, из-за страха попасть в окружение.
06:53
Венгерский министр Бока: Будапешт не поддастся на шантаж ЕС по вопросу Украины
Венгрия не поддастся на «шантаж» Евросоюза в вопросе выделения пакета помощи Киеву, заявил министр страны по делам ЕС Янош Бока.
06:51
Шарапова поздравила Синнера с победой на Australian Open, выложив смешное видео с ним
Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова поздравила итальянца Янника Синнера с победой на Открытом чемпионате Австралии 2024 года.
06:40
РИА Новости: ВС России захватили под Артёмовском бронетранспортёр НАТО М113
Военнослужащие ремонтных подразделений 200-й гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе группировки «Юг», захватили в районе Артёмовска исправный американский бронетранспортёр М113, поставляемый Западом украинским военным.
06:34
Энрике отказался обсуждать возможное возвращение в «Барселону»
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике отреагировал на новости о своём возращении в «Барселону».
06:30
USAID расскажет о влиянии США в Эфиопии «для достижения внешнеполитических целей»
Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало вакансию специалиста по развитию в информационной и коммуникационной сфере в Аддис-Абебе. В обязанности сотрудника будет входить распространение информации о влиянии США в регионе для «успешного достижения внешнеполитических целей». С документом ознакомился RT.
06:25
Депутат Рады Дубинский: число условий для переговоров Украины и России растёт
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО, заявил, что количество «условий», необходимых для начала обсуждения завершения украинского конфликта, увеличивается.
06:21
Рамос превзошёл достижение Месси в чемпионате Испании
Защитник «Севильи» Серхио Рамос принял участие в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Осасуной».
06:11
Малинин выиграл чемпионат США, исполнив четверной аксель
Фигурист Илья Малинин стал победителем в мужском одиночном катании на чемпионате США 2024 года.
06:10
Расчёт гаубицы «Мста-С» уничтожил на Купянском направлении пункт боепитания ВСУ
Расчёт самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С» группировки войск «Запад» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил пункт боепитания ВСУ на Купянском направлении.
06:05
Bloomberg: США изучают возможность проведения тайной операции против Ирана
США рассматривают различные варианты реагирования на атаку на их базу на Ближнем Востоке, в том числе не исключают возможность осуществления секретной операции против Ирана.
05:50
Расчёты РСЗО «Град» нейтрализовали в лесу под Кременной свыше 30 боевиков ВСУ
Расчёты РСЗО «Град» группировки войск «Центр» нейтрализовали под Кременной на Краснолиманском направлении свыше 30 боевиков ВСУ.
05:36
МТС стала первым в России оператором с аккредитацией для работы с биометрией
МТС стала первым мобильным оператором в России с государственной аккредитацией для работы с биометрическими данными.
05:33
JAXA восстановило работу первого лунного модуля SLIM
Японское аэрокосмическое агентство JAXA сообщило, что ему удалось восстановить работу первого японского лунного модуля SLIM.
05:18
Политик Дестичи: Турция не должна была одобрять вступление Швеции в НАТО
Лидер турецкой ультранационалистической партии «Великого единства» Мустафа Дестичи заявил, что Турция не должна была одобрять членство Швеции в НАТО.
05:07
Экипажи Су-34 нанесли удар по укрепрайону ВСУ на Краснолиманском направлении
Экипажи бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по укреплённому району ВСУ на Краснолиманском направлении.
04:47
Расчёт «Торнадо-Г» группировки войск «Запад» отразил под Купянском атаку ВСУ
Расчёт РСЗО «Торнадо-Г» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач отразил атаку штурмовых групп ВСУ на позиции российских войск на Купянском направлении.
04:39
«Рёнхап»: в пост охраны у посольства России в Сеуле врезался внедорожник
Внедорожник врезался в пост охраны у резиденции посольства России в Южной Корее.
04:33
Лаврентьев: диалога России с США по Сирии на текущий момент нет
Москва и Вашингтон не поддерживают диалог по Сирии в данный момент.
04:17
NHK: разыскиваемый полицией Японии 50 лет предполагаемый преступник умер в больнице
В японской больнице скончался мужчина, назвавший себя преступником Сатоси Кирисимой, которого безуспешно разыскивали 50 лет.
04:03
FPV-дроны ВДВ уничтожили три моторные лодки ВСУ на Херсонском направлении
Расчёты FPV-дронов российских десантников из состава группировки войск «Днепр» уничтожили три моторные лодки с десантом ВСУ у правого берега Днепра на Херсонском направлении.
03:45
Депутат Велопулос: украинские фуры опустошают склады греческой армии
Украинские фуры вывозят материалы со складов греческой армии, сообщил депутат, лидер партии «Эллиники лиси» Кириакос Велопулос.
03:38
Глава МИД Британии Кэмерон осудил нападения на базы США на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что решительно осуждает атаки на военные базы США на Ближнем Востоке.
03:24
Операторы FPV-дронов ЗВО поразили на Купянском направлении блиндажи и пехоту ВСУ
Операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные блиндажи и пехоту ВСУ на Купянском направлении.
03:09
Во Франции заявили об использовании броневиков против протестующих фермеров
Французская жандармерия стягивает броневики и личный состав в район крупнейшего в Европе продовольственного рынка Рюнжи на фоне сообщений протестующих фермеров о предстоящей блокаде столицы.
02:55
Американский сенатор Грэм призвал ответить на обстрел базы США ударом по Ирану
Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм в связи с атакой по одной из американских военных баз на Ближнем Востоке призвал администрацию президента Джо Байдена нанести удары по территории Ирана.