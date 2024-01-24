Newsweek: многие американцы остались без сбережений накануне выборов

Новый опрос Newsweek показал, что более чем у 20% американцев к настоящему моменту не осталось практически никаких сбережений. Ещё 20% опрошенных заявили, что у них на банковских счетах лежит менее $1000 долларов. Это наглядно демонстрирует, насколько ненадёжным оказалось реальное финансовое положение избирателей с приближением выборов, отмечают эксперты, даже несмотря на то, что экономика США в целом выдержала шок, связанный с резким повышением процентных ставок.

Организованный по заказу издания Newsweek опрос показал, насколько нестабильной на данный момент является экономическая ситуация для многих американских избирателей. В частности, 23% американцев заявили, что имеющихся у них сбережений хватит всего лишь на «несколько дней», чтобы профинансировать основные текущие расходы на жизнь.



При этом 22% респондентов заявили, что у них вообще нет никаких сбережений. А ещё 20% в ответ на вопрос о том, сколько денег они держат на личных сберегательных счетах, назвали сумму менее $1000, сообщает Newsweek. Кроме того, 15% опрошенных ответили, что имеют сбережения в пределах от $1000 до $5000, говорится в статье.



Лишь 10% назвали сумму от $5000 до $10 000, ещё 13% респондентов сообщили, что имеют от $10 000 до $20 000 на банковских счетах. И 20% заявили, что их сбережения достигают $20 000 или более. Опрос был проведён по заказу Newsweek 18 января компанией Redfield & Wilton Strategies среди 1500 американцев, имеющих право голоса.



Это говорит о том, что многие избиратели были вынуждены потратить сбережения и оказались в ненадёжном финансовом положении, хотя экономика США смогла выдержать шок, связанный с решением руководства Федеральной резервной системы резко повысить процентные ставки в попытке сдержать инфляцию, отмечают эксперты. В предыдущих опросах американцы также часто выражали опасения, что страна движется в неправильном направлении и экономическая ситуация остаётся довольно сложной.