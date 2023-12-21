Владимир Зеленский возглавляет страну, которая фактически проиграла. Украина, которая доверилась Вашингтону и вступила в противостояние с Россией, столкнулась с экономических крахом, разрушением промышленности и огромными демографическими потерями, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-сотрудник Госдепартамента США Мэттью Хо.

Какой урок может извлечь из ситуации украинское руководство? Я имею в виду, что они потеряли поколение молодых людей. Поколение молодых людей! Полмиллиона человек либо умерли, либо стали инвалидами и не могут жить нормальной жизнью.

И всё это потому, что они доверились Соединённым Штатам и Великобритании, которые сказали им: «Не заключайте это неофициальное соглашение (хотя оно имело письменную форму). Не подписывайте соглашение, о котором вы договаривались с русскими. Мы вас прикроем». То есть за деньги нельзя купить всё, и в какой-то момент они кончаются.

МЭТТЬЮ ХО, бывший сотрудник Госдепа США: Я думаю, урок для них заключается в том, что история имеет смысл и имеет цель. Это история о скорпионе и лягушке. Как говорится: если хочешь предсказать будущие поступки, смотри на прошлые.

Итак, если вы оглянетесь назад, то увидите, как США обращались с афганцами и с курдами. Вспомните, как США управлялись с катастрофой в Ливии, как поступали с Вьетнамом, что они сделали в Центральной Америке.

Я имею в виду, что было совершенно предсказуемо, что украинцы окажутся в таком положении. И теперь Зеленский возглавляет страну, которая фактически проиграла войну. Но что ещё более важно, речь идёт о стране, которая обезлюдела.

Они потеряли порядка 10 миллионов человек. Потери просто ужасающие. Я не думаю, что мы действительно в полной мере осознаём ситуацию. По некоторым данным, у 70–80 процентов украинцев есть близкие друзья или члены семьи, которые были убиты или ранены в ходе конфликта. Это кажется почти статистически невозможным, но такова реальность для миллионов украинских семей.

Инфраструктура разрушена. Промышленность лежит в руинах. Украинской экономике необходимо, чтобы в страну вернулись 4 с половиной миллиона человек, которые покинули её в качестве беженцев, просто чтобы сохранить экономику такой, какой она была до ввода российских войск.

А ещё существует вопрос окружающей среды. Это катастрофа. Земля, на которой не осталось инфраструктуры и людей, теперь усеяна минами, неразорвавшимися боеприпасами и обеднённым ураном.

Просто задумайтесь о масштабах того, с чем украинцам приходится считаться. Если бы, судья, у нас появилась волшебная палочка и мы вернули бы всё в норму, вернули бы мирные времена, то им всё равно пришлось бы перенести, пережить и восстанавливать столько, что мы здесь, в Соединённых Штатах, и вообразить себе не можем.

Так что я думаю, что таков урок для Зеленского и его людей. Впрочем, в украинском правительстве есть те, кто преуспел благодаря происходящему, особенно крайне правые, ультранационалисты, неонацисты. Потому что, на мой взгляд, их позиции в определённой степени укрепились.

Но катастрофа, постигшая украинский народ из-за того, что он оказался пешкой американской внешней политики, американской империи, действительно ошеломляет. И на самом деле она соотносится с тем, как Соединённые Штаты топчутся по всему миру, уничтожая целые народы.

В настоящий момент это фактически испытывают на себе жители Газы. Но это порядок величин, столь же невероятный, как и то, что произошло с украинцами.

Дата публикации 19 декабря 2023 года.