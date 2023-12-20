Американский экономист: добиться мира на Украине Вашингтону мешают высокомерие и глупость

Руководство США, проявив свойственное ему с некоторых пор высокомерие, не стало обсуждать с Владимиром Путиным два года назад гарантии безопасности для России — и это в итоге вылилось в боевые действия на Украине, полагает американский экономист Джеффри Сакс. По мнению Сакса, чтобы добиться прекращения огня, американскому президенту Джо Байдену будет достаточно лишь позвонить российскому коллеге и признать его правоту — но в Белом доме сейчас сидят настолько глупые люди, что они этого просто не понимают.

ДЖЕФФРИ САКС, экономист, директор Центра устойчивого развития при Колумбийском университете: Правительство США к интересам любой другой страны в мире глухо — эти люди настолько высокомерны, что придерживаются позиции в стиле «А нам никого слушать не нужно». Поэтому когда президент Путин предложил проект соглашения об обеспечении безопасности, построенной на тех же принципах: НАТО не будет расширяться, а Минские соглашения будут наконец, спустя годы после их предполагаемого вступления в силу, соблюдаться, — Байден в ответ сказал: «Да не, не нужно нам ни с кем вести переговоры».





Россия начала свою спецоперацию в марте* 2022 года, и к этому моменту Дума — российский парламент — уже признала независимость восточноукраинских регионов, Луганска и Донецка. Присоединения не было — оно произошло только в сентябре 2022-го. А в марте признали их независимость, однако Россия требовала от Украины нейтрального статуса и заявляла, что на этом основании можно немедленно заключить мир. И Украина с Россией, как всем известно, приблизились к тому, чтобы заключить договорённость о прекращении боевых действий через несколько недель после того, как они начались. Несколько недель! Но США сказали: «Нет», как и Великобритания. «Мы вас в этом плане не поддержим, продолжайте борьбу!». И с тех пор погибли многие сотни тысяч людей — молодых украинских мужчин.





Так что здесь всё вращается вокруг внешней политики США — и всё это так печально... Дело ведь не только в том, что Россия претендует на территории, а в том, что она выдвигает всё более масштабные требования, продолжая регулярно наталкиваться на отказы со стороны США. Риторика определённо стала ещё агрессивнее.





Но американский Белый дом, вы уж простите, так глуп, что там ничего толком не понимают — и уж точно не понимают, что Байдену нужно лишь позвонить Путину и сказать: «Это всё надо прекращать, мы не хотим, чтобы на наших глазах уничтожили всю Украину — но ваша правда, нам действительно не нужно было и пытаться расширять НАТО, это был очень глупый шаг, как вы нас и предупреждали с 2007 года». Вот какой нужен сейчас звонок. Но я не думаю, что Байден на такое пойдёт — ну а его команда, состоящая из неоконсерваторов, и подавно выступает против такого сценария.

Дата публикации 19 декабря 2023 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).



