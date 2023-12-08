Breaking Points: украинский конфликт истощает США на радость Китаю и Ирану

Вместо того чтобы вдохнуть новую жизнь в американский ВПК, боевые действия на Украине подорвали силы США и уменьшили общественную поддержку американского милитаризма. Неудивительно, что дружба России с Ираном и Китаем только крепнет, отмечает ведущая Breaking Points Эмили Яшински.

Даже с точки зрения ястребов, если посмотреть, как боевые действия на Украине, а теперь и в Газе, сказались, во-первых, на общественной поддержке (американского. — ИноТВ) милитаризма за рубежом, а во-вторых — для Путина это главное — на нашей военно-промышленной базе.



Очень многие, я бы сказала, воинственные неоконсерваторы утверждают, что вооружённый конфликт на Украине только вдохнул новую жизнь в американскую промышленность, что мы словно возвращаемся в 1945 год, к бурно развивающемуся ВПК, в котором мы так отчаянно нуждаемся. Что американская экономика от этого расцветает.



На самом деле, этого не происходит. Если посмотреть на людей, в том числе ястребов, особенно обеспокоенных по поводу Тайваня, обеспокоенных тем, как много времени потребуется, чтобы перенести производство чипов на территорию США, даже с законом о чипах… Всё это лишь уменьшило наши возможности защищать Тайвань, говоря языком ястребов, в случае вторжения.



И мы слышали, как Си Цзиньпин — союзник Владимира Путина — недвусмысленно высказывался о том, что он обычно называет «процессом мирного воссоединения» с Тайванем, и так далее… Но реальность такова, что США полагаются на Тайвань: это касается нашей национальной безопасности, огромной части нашей экономики и технологий, от которых мы стали зависимыми.



Итак, если эти два конфликта сказываются на общественной поддержке милитаризма и на наших реальных возможностях участвовать в вооружённых конфликтах где-либо ещё, становится вполне понятно, как Путин находит союзников в странах вроде Ирана и Китая и как эти отношения могут укрепляться. Потому что им всем выгодно заставлять США сжигать всё больше ресурсов на Украине.



Дата выхода в эфир 06 декабря 2023 года.