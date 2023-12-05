Fox News: Европу охватила негативная реакция на иммиграционное цунами

Герт Вилдерс, лидер Партии свободы, одержал ошеломляющую победу в Нидерландах. Эксперты считают, что главным объяснением этому является его обещания остановить настоящее цунами мигрантов и запретить въезд беженцев, сообщает Fox News. Сейчас это стало проблемой номер один во всей Западной Европе. Политики, выступающие против иммиграции, уже одерживают победы в Швеции, Италии, Испании.

ГЕРТ ВИЛДЕРС, глава Партии свободы: Мы позаботимся о том, чтобы Нидерланды снова были для голландского народа. Мы сдержим цунами заявлений о предоставлении убежища и иммиграции. У людей снова будет больше денег в кошельках.

Это Герт Вилдерс, лидер консервативной Партии свободы в Нидерландах, после её ошеломляющей победы на выборах в прошлом месяце. Как вы, возможно, знаете, Вилдерс предупреждал об опасностях радикального исламского терроризма, наплыва иммигрантов в Западную Европу.

Он выступал с призывом запретить въезд беженцев. Миграционный кризис вызвал негативную реакцию не только в этой стране, но и по всей Европе. В прошлом месяце беспорядки вспыхнули в ирландском Дублине после того, как в результате нападения с ножом были ранены трое маленьких детей.

Нападавшим, по слухам, был исламский иммигрант. Теперь сообщается, что подозреваемый является натурализованным гражданином Ирландии, который родился в Алжире.

Но политики, выступающие против иммиграции, одерживают победы в Швеции, Италии, Испании. Законодательство также вводится во Франции. К нам присоединяется Нил Гардинер, бывший советник по внешней политике при премьер-министре Великобритании Маргарет Тэтчер, а ныне директор центра свободы имени Маргарет Тэтчер (Margaret Thatcher Centre For Freedom) стратегического исследовательского института Heritage Foundation.

Нил, всегда рады вас видеть. Какова суть такого противодействия и победы Герта Вилдерса? И ждёте ли вы, что это распространится по всей Европе, поскольку они видели этот наплыв (мигрантов. — ИноТВ)?

НИЛ ГАРДИНЕР, бывший советник по внешней политике при Маргарет Тэтчер: Рад вас видеть, Эрик, большое спасибо за приглашение в программу сегодня. Как вы уже отметили, после победы на выборах Герта Вилдерса и его Партии свободы, которая набрала почти четверть голосов, страна переживает настоящее землетрясение.





Я думаю, они вдвое превзошли любые ожидания в плане их поддержки. И, конечно, это вызывает шоковую волну по всей Европе. Я думаю, что главной причиной успеха Вилдерса в Нидерландах стал огромный уровень миграции в страну. А это сегодня, я считаю, общая черта многих западноевропейских стран.





Массовая миграция, в том числе от большого числа лиц, ищущих убежища, действительно, была ключевой проблемой на выборах в Нидерландах. Также, я думаю, имеет значение и тот факт, что Вилдерс проводил предвыборную кампанию, затрагивая такие вопросы, как борьба с растущим уровнем преступности.

Он также призвал поддержать референдум в Нидерландах о членстве в ЕС, известный в Нидерландах как Nexit. Так что, я думаю, несомненно, что здесь сильный евроскептический подход в его кампании.





Я думаю, что проблема массовой миграции, а также опасения по поводу высокого уровня преступности действительно доминировали на выборах в Нидерландах. И сейчас это стало проблемой номер один во всей Западной Европе.

Дата выхода в эфир 04 декабря 2023 года.