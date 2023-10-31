AP: Словакия отправит на границу с Венгрией армию и полицию

Правительство Словакии объявило о том, что развернёт на границе с Венгрией подразделения вооружённых сил и полиции для борьбы с притоком нелегальных мигрантов, сообщает Associated Press. По данным издания, премьер-министр страны Роберт Фицо также пообещал, что лично проконтролирует ситуацию на границе.

Новое правительство Словакии в понедельник объявило о том, что развернёт на границе с Венгрией крупный контингент вооружённых сил и правоохранителей для противодействия проникновению на словацкую территорию всё большего числа нелегальных мигрантов, передаёт Associated Press. По данным агентства, операцию анонсировал глава словацкого правительства Роберт Фицо по итогам совещания с министром внутренних дел страны Матушем Шутай-Эштоком.

Как сообщает AP, подробной информации о том, насколько масштабные силы будут развёрнуты на границе, Фицо не привёл, однако подчеркнул, что проверит ситуацию в приграничных регионах лично. Премьер также отметил, что нелегальную миграцию необходимо сдерживать, а иначе в Словакию будут проникать лица, связанные с террористическими группировками.

В свою очередь, Шутай-Эшток заявил, что ситуация в мире на фоне нового кризиса на Ближнем Востоке становится всё более нестабильной, а это, вероятно, приведёт к новой волне миграции в Европу, говорится в материале AP. Чиновник вместе с тем подчеркнул, что правительство Словакии рассчитывает взять под контроль всю протяжённость границы с Венгрией, составляющую 655 км.

Как напоминает корреспондент Associated Press, проверки на границе с Венгрией возобновило ещё предыдущее словацкое правительство в начале октября после того, как меры пограничного контроля на границе с самой Словакией ужесточили Австрия, Чехия и Польша.

Большинство мигрантов, прибывающих в Европу, пользуются Словакией как перевалочным пунктом, отправляясь далее в Западную Европу, упоминается в материале AP.