NTD: в Черногории определяют самого ленивого человека в стране

Уже в 12-й раз в деревне Брезна в Черногории проводится необычный конкурс. Как передаёт NTD, участники борются за титул самого ленивого человека в стране — они лежат уже 20 дней. При этом они могут есть, пользоваться мобильными телефонами, ноутбуками и читать книги. Победитель получит звание самого ленивого человека Черногории и приз в размере 1000 евро.

Семь участников конкурса не просто лежат, а борются за титул самого ленивого человека в Черногории. Победителя ждёт денежный приз. Необычное соревнование проводят в деревне Брезна уже в 12-й раз.

РАДОНЬИ БЛАГОЕВИЧ, организатор конкурса: Мы организовали этот конкурс лежания как пародию, обыгрывая стереотип о том, что черногорцы ленивы. Хотим узнать, кто выдержит дольше всех. Из 21 участника, подавшего заявку в этом году, осталось семь. Они лежат уже 20 дней. С момента старта прошло 463 часа.

По правилам соревнования участники должны лежать в горизонтальном положении. При этом они могут есть, пользоваться мобильными телефонами, ноутбуками и читать книги. Не допускается даже полусидеть. Каждые восемь часов участникам дают 10-минутный перерыв на туалет.

Предыдущий рекорд — 117 часов лежания — оставшиеся участники побили ещё 15 дней назад. А установила его нынешняя участница Дубравка в 2021 году. В этот раз она лежит уже в три раза дольше.

ДУБРАВКА АКСИЧ, участница конкурса: Родственники и друзья верят, что я могу победить. К счастью, у всех хорошее здоровье, и мы все чувствуем себя прекрасно. Организаторы выполняют все наши желания, нам остаётся только лежать.

23-летний Филип участвует в соревнованиях впервые.

ФИЛИП КНЕЖЕВИЧ, участник конкурса: Приехал проверить свои силы, потому что мне нравится пробовать новое. Я подумал, что это идеальная возможность. Очень надеюсь на победу, поэтому и приехал. Здесь много мотивации и свободного времени. Я чувствую себя прекрасно. Если не считать разлуки с семьёй, всё остальное даётся легко. Здесь есть буквально всё, что нам нужно.

Обычно участники конкурса лежат под кленовым деревом. Но в этом году из-за непогоды они перебрались под деревянный навес.

Победитель получит звание самого ленивого человека Черногории и приз в размере 1000 евро.

Дата выхода в эфир 11 сентября 2023 года.