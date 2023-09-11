Скотт Риттер: Запад не получит желаемого на Украине — им пора прекратить нарываться на ядерный конфликт

«Этот конфликт закончится не так, как хотят сторонники Украины», — заявил бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер в интервью Massachusetts Peace Action. По его словам, «нереальные и недостижимые» условия Запада провоцируют Россию на ядерный ответ. Он уверен, что конфликта можно было избежать, но США и НАТО даже не стали рассматривать возможность переговоров с Россией, что привело к печальным последствиям для них самих и для Украины.

Взгляните на конфликт между Россией и Украиной, послушайте Йенса Столтенберга, генерального секретаря НАТО, — вы перечите не мне, а ему, — он говорит, что одной из главных причин этого конфликта является расширение НАТО и угроза, которую в этом видит Россия. Ещё Кеннеди говорил об этом: в нашу эпоху ядерного оружия нельзя допустить, чтобы чья-то политика принижала нацию или представляла для неё непосредственную угрозу существованию, заставляя её использовать ядерное оружие в качестве крайней меры.

Подумайте о том, чего мы коллективно добиваемся, мы и НАТО, в отношении Украины. Мы говорим о её победе, которая подразумевает установление Украиной контроля над территориями, которые, по мнению России, принадлежат ей. Процесс захвата этих территорий вплоть до Крыма* создаст экзистенциальную угрозу для России, что автоматически вызовет российский ядерный ответ. Мы делаем именно то, о чём предупреждал Кеннеди.

И я считаю, что нам необходимо выйти за рамки российско-украинского конфликта и прекратить добиваться конца света. Это трагедия. Это конфликт, которого следовало бы и, я уверен, можно было бы избежать, если бы Соединённые Штаты и НАТО использовали другие подходы. Но мы этого не сделали, и вот к чему всё привело. Виновата ли Россия? Это другой разговор, он сейчас не имеет значения. Важно то, что теперь ситуация такова, что если мы доведём нашу нынешнюю политику до логического конца, то мир закончится, перестанет существовать. Потому что наша политика, если довести её до логического завершения, будет означать, что Украина вернёт себе Крым, Донбасс, Херсон и Запорожье**, а Россия выпустит всё своё ядерное оружие, и мы все умрём.

Поэтому я думаю, что мы должны мыслить шире. Этот конфликт закончится, но закончится не так, как этого хотят сторонники Украины. Это констатация факта. Можете не соглашаться с этим, если хотите, но я достаточно уверен в своей теории, и она подтверждается по мере того, как мы с вами здесь разговариваем.

Было бы хорошо, если бы мы смогли закончить этот конфликт таким образом, чтобы Украина сохранила как можно больше своей территориальной целостности, чтобы она сохранила суверенитет, чтобы она сохранила свою жизнеспособность в качестве нации. Было бы хорошо, если бы этот конфликт закончился тем, что Украина сохранила бы выход к Чёрному морю. На все эти позитивные исходы можно было рассчитывать, если бы США успокоились и перестали принимать то, что я считаю пилюлями для ядерного самоуничтожения.

И дело выходит за рамки Украины. Если вернуться к событиям, предшествовавшим конфликту, Россия говорила о новой системе европейской безопасности. Йенс Столтенберг и члены НАТО не приняли идею возвращения военной инфраструктуры времён 1997 года. Это была крайняя позиция России. Можно ли было договориться, можно ли было провести переговоры? Мы не знаем, потому что мы даже не попробовали. Мы закрыли эту тему с самого начала.

В этом и заключалась цель России. Её задачей никогда не было уничтожение Украины. Цель заключалась в том, чтобы не допустить Украину в НАТО и совместно с НАТО и США создать новую систему европейской безопасности, о которой говорил Кеннеди: переговоры, соглашения, мирное сосуществование. И я думаю, что именно на этом нам и нужно сосредоточиться. Мы должны начать фокусироваться на послевоенной реальности, на том, как мы можем попытаться превратить жизнь после украинского конфликта в средство, которое может привести к мирному сосуществованию США, Европы и России. Потому что сейчас мы сосредоточены исключительно на украинском конфликте, на его прекращении, на условиях, которые нереальны и недостижимы. И если мы будем стремиться к их достижению, то это потребует ещё больше насилия, ещё больше войны, ещё больше смерти, ещё больше разрушений и, возможно, закончится обменом ядерными ударами, в результате которого погибнет всё человечество.

Поэтому я считаю, что мы должны взглянуть за пределы Украины, если речь идёт о достижении мира. Этот конфликт — реальность, и мы должны принять эту реальность. Мы должны принять тот факт, что мы не получим от этого конфликта того, что хотим получить. Нам придётся смириться с тем, что Украина не получит того, чего она хочет. Потому что если мы будем продолжать добиваться того, что хотим получить мы и они, того, что, как они верят, они смогут достичь, — наступит конец света. И я уверен, что сохранение мира — это гораздо более приоритетная задача, чем попытка разрешить десятилетия, столетия вражды между Россией и Украиной.

Дата выхода в эфир 11 сентября 2023 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

** Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).