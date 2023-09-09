Judging Freedom Оригинал

Скотт Риттер: власти США планомерно уничтожают Украину, но продолжают фантазировать о её будущем

Материал представлен в переводе ИноТВ
Американские власти, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, старательно не замечают того, что способствуют разрушению Украины. Представителям Вашингтона просто-напросто не хватает смелости взглянуть правде в глаза и признать, что их политика ведёт к неминуемой гибели страны, процветания которой они якобы добиваются, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: Крайне важно, чтобы мы и многие другие страны, которые согласились сделать то же самое, помогли Украине создать силы будущего. Вооружённые силы будущего, способные сдерживать будущую агрессию, а также, при необходимости, обороняться и побеждать её.

К настоящему моменту 29 стран подписали декларацию, опубликованную «Большой семёркой» по итогам саммита НАТО, которая как раз направлена на то, чтобы помочь Украине создать эти вооружённые силы будущего.
 
И нам нужно, чтобы президент Путин понял, что он не сможет пережить Украину. Он не сможет пережить сторонников Украины. Что Украина на самом деле станет сильнее и эффективнее благодаря армии мирового класса, а также сильной и динамичной экономике и демократии.
 
Перед вами неоконсервативная идеология на стероидах. «Украина станет сильнее, а Путин — слабее».
 
СКОТТ РИТТЕР, офицер разведки морской пехоты США: Ага. Он сходил в «Макдоналдс» — и, возможно, жирная еда вызвала небольшое нарушение его когнитивных способностей. Но всё, что он там сказал, не имеет никакого отношения к реальности.
 
Вооружённые силы, о которых он говорит сегодня, занимаются отчаянной последней мобилизацией, набирая 16-летних мальчиков и 60-летних мужчин. Это равносильно тому, чем занималась нацистская Германия в последние месяцы своего существования. Они создали фольксштурм  «народную армию».
 
Они призывали молодых ребят и стариков, которых почти не обучали. Их отправляли на передовую, и конечный результат был одинаковым. Либо их убивали, либо они сдавались. Никакого существенного влияния на сражения они не оказали.
 
Этот конфликт окончен. Украинским силам, о создании которых они говорят, пришёл конец. Украинская армия выпотрошена, как и украинская экономика. Блинкен, по сути, руководит смертью нации, и если он продолжит жить в фантастической стране, в которой он находится, то таким будет конечный результат для Украины. Эту страну уничтожают. Её разрушают, потому что Соединённым Штатам не хватает смелости посмотреть правде в глаза.
 
Он говорит, что Путин не сможет «пережить» (Украину и её союзников. — ИноТВ). У меня ещё одна новость для Тони Блинкена. Путин пережил Билла Клинтона, Джорджа Буша — младшего, Барака Обаму, Дональда Трампа, и он продержится дольше Джо Байдена. И тебя он переживёт.
 
Американцы не смогли найти решение своей «проблемы с Путиным». Путин побеждает. Он победит на Украине и переживёт Джо Байдена. Он переживёт любого президента, который придёт после Джо Байдена, потому что, особенно в случае с Украиной, Россия находится на правильной стороне истории. В отличие от Америки. И мне как американцу стыдно это говорить.
 
Дата публикации 07 сентября 2023 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Judging Freedom США Северная Америка
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