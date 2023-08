DT: бюджетные документы говорят о планах США вновь разместить ядерное оружие в Великобритании

Официальные документы по бюджетным расходам, с которыми смогли ознакомиться журналисты The Daily Telegraph, говорят о том, что американское ядерное оружие может вернуться на британскую землю уже в этом году. Согласно этим данным, США планируют выделить $50 млн для модернизации арендуемой ими авиабазы британских Королевских ВВС Лейкенхит, чтобы разместить там новые истребители F-35, которые способны нести ядерное оружие.

Согласно информации, которую удалось получить журналистам британского издания The Daily Telegraph, уже в этом году на территории Великобритании планируется разместить новые высокотехнологичные американские истребители F-35, которые способны нести ядерное оружие. Эти самолёты-невидимки предназначены для проведения тактических ядерных бомбардировок и сбора разведывательных данных, поясняется в статье.



Планируется, что две эскадрильи F-35 уже в ближайшее время прибудут на арендованную Соединёнными Штатами авиабазу британских Королевских ВВС Лейкенхит, располагающуюся в графстве Саффолк на востоке Англии. Официальные документы, с которыми смогли ознакомиться журналисты The Daily Telegraph, говорят о том, что американское ядерное оружие «может вернуться на британскую землю», сообщается в статье.



Эти документы свидетельствуют о том, что в конгресс США поступил запрос от ВВС на выделение бюджетных средств в размере $50 млн для строительства общежития «для поручителей» на указанной американской авиабазе. При этом термин «поручитель» американские военные обычно используют для обозначения ядерного оружия, пишет The Daily Telegraph.



Эксперты предполагают, что общежитие будет необходимо для размещения значительно большего количества военнослужащих в дополнение к нынешнему контингенту в 6000 человек, если на базе в Великобритании будет развёрнуто ядерное оружие. Как сообщил в беседе с корреспондентом The Daily Telegraph неназванный осведомлённый источник из военных кругов, там будут базироваться более полусотни американских F-35, которые должны прибыть в конце нынешнего года или в будущем году на замену истребителям F-15, базирующимся там в настоящее время.



По словам того же источника, этот шаг имеет важное значение, поскольку хотя F-15 также способны нести ядерное оружие, их конструкция менее совершенна по сравнению с F-35. «Это более новые и более мощные самолёты, которые способны совершать перелёты большей дальности и менее заметны для радаров, что имеет решающее значение, если вы собираетесь использовать их для ядерной бомбардировки с высокой точностью», — пояснил военный, рассказывая об отличиях новых истребителей F-35.



До 2008 года на авиабазе ВВС Лейкенхит хранилось в общей сложности 110 американских ядерных боеголовок, однако они были вывезены оттуда после того, как власти пришли к выводу, что угроза ядерной войны стала незначительной, говорится в статье. Потенциальное возвращение американского ядерного оружия на британскую землю эксперты охарактеризовали как свидетельство того, что Запад вступил в новую холодную войну — хотя представители Министерства обороны отказались давать официальные комментарии на этот счёт.



«Это определённо холодная война — и это стратегическое балансирование на грани войны, как игра в покер. Если США размещают ядерное оружие в Великобритании, то это сигнал для России о том, что они настроены серьёзно», — заявил в этой связи Хэмиш де Бреттон-Гордон, бывший командующий Объединённого полка химического, биологического, радиологического и ядерного оружия сил Великобритании и НАТО.



«Средство сдерживания действительно служит сдерживающим фактором только в том случае, если противник полагает, что вы им воспользуетесь. Это работало на протяжении последних 75 лет», — также подчеркнул он. По его мнению, единственный способ ограничить угрозу применения ядерного оружия со стороны Москвы — это продемонстрировать, что в случае атаки ответ будет ещё более мощным.



В свою очередь, профессор Малкольм Чалмерс из аналитического центра Королевского объединённого института Вооружённых сил Великобритании заявил, что модернизация и строительство новых объектов на авиабазе означает стремление Соединённых Штатов обеспечить возможность более оперативного развёртывания новых истребителей и оружия в случае роста напряжённости. «Они хотят иметь опции для того, чтобы можно было их перебросить», — пояснил эксперт.



Между тем член палаты общин Великобритании Мэтт Хэнкок, чей избирательный округ в графстве Западный Саффолк включает и территорию базы Лейкенхит, приветствовал «потенциальное расширение» размещённого там американского контингента. «Жители Западного Саффолка уже давно с гордостью принимают американских военнослужащих, которые проживают в нашем сообществе. Мы должны продолжать оказывать поддержку и встать плечом к плечу рядом с нашими американскими друзьями и союзниками, особенно перед лицом угрожающей агрессии Путина», — заявил при этом Хэнкок.



Похожую точку зрения выразил и Тобиас Эллвуд, председатель специального комитета по обороне. Он отметил, что Вашингтон является «ближайшим партнёром» Лондона в рамках стратегического альянса — и если американцы считают, что им необходимо хранить ядерное оружие по эту сторону Атлантики, то это служит ярким показателем того, «насколько опасным и сложным» становится окружающий нас мир. «Если они считают, что размещение этого оружия в Великобритании отвечает более широким интересам безопасности, тогда мы должны оказать им в этом поддержку», — также подчеркнул Эллвуд.



В то же время глава Проекта по ядерной информации при аналитическом центре Федерации американских учёных Ханс Кристенсен пояснил, что любое подобное размещение ядерного оружия должно быть санкционировано со стороны президента США. Кроме того, премьер-министр Риши Сунак должен выразить согласие с тем, чтобы любое ядерное оружие хранилось на британской территории, а также согласовать это с позицией НАТО. В настоящее время в Бельгии, Германии, Нидерландах, Италии и Турции размещено около 150 управляемых американцами ядерных гравитационных бомб типа B-61, сообщается в статье.



По словам Кристенсена, официальные документы правительства США, касающиеся бюджетных расходов, свидетельствуют о том, что модернизация базы в Лейкенхите при необходимости действительно позволит перевезти на этот объект ядерное оружие. Он также пояснил в интервью The Daily Telegraph, что выделенное для этой базы дополнительное финансирование будет направлено на «модернизацию хранилищ ядерного оружия и создание дополнительных жилых помещений для персонала, выполняющего эту миссию».



Между тем активисты и сторонники Кампании за ядерное разоружение (CND) призвали не допустить возвращения американского ядерного оружия на территорию Великобритании. По их мнению, если такое оружие действительно будет вновь развёрнуто в стране, это «снова сделает Великобританию передовой ядерной базой Соединённых Штатов», пишет The Daily Telegraph.