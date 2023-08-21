Politico: не все шпионы томятся в тюрьмах после разоблачения

Не все шпионы отправляются томиться на длительные сроки в иностранные тюрьмы после их разоблачения. Издание Politico рассказало о сложившихся судьбах некоторых разведчиков, чьё прикрытие было раскрыто. Как выясняется, многих из них обменивают на других шпионов, если предательство было не чрезмерно велико.

Некоторые шпионы слишком важны, чтобы их кураторы оставляли своих подопечных гнить в иностранной тюрьме после ареста, поэтому они подлежат обмену на других шпионов. В иных случаях обмен не рассматривается, поскольку предательство было настолько велико, что кажется, заслуживает длительного тюремного заключения. А ещё есть категория шпионов, именуемая «расходными материалами» — то есть настолько ничего незначащие, что их кураторам всё равно, что с ними будет при разоблачении, и слишком незначительные, чтобы задействовать их для обмена, пишет Politico.

Шпионаж вновь появился в заголовках газет после того, как трём болгарским гражданам были предъявлены обвинения в Великобритании в связи с расследованием деятельности предполагаемой российской шпионской сети. Издание Politico рассказало о том, как сложилась судьба некоторых шпионов после их разоблачения.

Для Анны Васильевны Кущенко (она же Анна Чапман), бывшего российского спящего агента, чьи огненно-красные волосы пленили американскую и британскую бульварную прессу, жизнь после разоблачения стала успешной, с изобилием модных показов, выступлений на телевидении и деловыми возможностями. Чапман, взявшая свою фамилию от британца, за которого она ненадолго вышла замуж, чествовали по возвращении домой после того, как более десяти лет назад её обменяли в ходе крупнейшего обмена шпионами со времён окончания холодной войны. Соединённые Штаты освободили 10 россиян, включая Чапман, а Кремль передал Сергея Скрипаля, российского разведчика, осуждённого за шпионаж в пользу Великобритании, а также ещё трех человек, напоминает издание.

По прибытии она и другие спящие агенты встретились с Владимиром Путиным и, как сообщается, вместе спели патриотические песни. Многим из них затем достались хорошо оплачиваемые должности консультантов в государственных компаниях, но Чапман попала в передрягу, когда Кремль стремился продвигать её в качестве «девушки Бонда» для Путина. Первоначально она была назначена советником генерального директора российского банка. Однако с тех пор Чапман успела поработать моделью на подиуме, модельером, телеведущей и предпринимателем, отмечает Politico.