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Politico: не все шпионы томятся в тюрьмах после разоблачения

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Не все шпионы отправляются томиться на длительные сроки в иностранные тюрьмы после их разоблачения. Издание Politico рассказало о сложившихся судьбах некоторых разведчиков, чьё прикрытие было раскрыто. Как выясняется, многих из них обменивают на других шпионов, если предательство было не чрезмерно велико.
Politico: не все шпионы томятся в тюрьмах после разоблачения
AP
Некоторые шпионы слишком важны, чтобы их кураторы оставляли своих подопечных гнить в иностранной тюрьме после ареста, поэтому они подлежат обмену на других шпионов. В иных случаях обмен не рассматривается, поскольку предательство было настолько велико, что кажется, заслуживает длительного тюремного заключения. А ещё есть категория шпионов, именуемая «расходными материалами» — то есть настолько ничего незначащие, что их кураторам всё равно, что с ними будет при разоблачении, и слишком незначительные, чтобы задействовать их для обмена, пишет Politico.
 
Шпионаж вновь появился в заголовках газет после того, как трём болгарским гражданам были предъявлены обвинения в Великобритании в связи с расследованием деятельности предполагаемой российской шпионской сети. Издание Politico рассказало о том, как сложилась судьба некоторых шпионов после их разоблачения.
 
Для Анны Васильевны Кущенко (она же Анна Чапман), бывшего российского спящего агента, чьи огненно-красные волосы пленили американскую и британскую бульварную прессу, жизнь после разоблачения стала успешной, с изобилием модных показов, выступлений на телевидении и деловыми возможностями. Чапман, взявшая свою фамилию от британца, за которого она ненадолго вышла замуж, чествовали по возвращении домой после того, как более десяти лет назад её обменяли в ходе крупнейшего обмена шпионами со времён окончания холодной войны. Соединённые Штаты освободили 10 россиян, включая Чапман, а Кремль передал Сергея Скрипаля, российского разведчика, осуждённого за шпионаж в пользу Великобритании, а также ещё трех человек, напоминает издание.
 
По прибытии она и другие спящие агенты встретились с Владимиром Путиным и, как сообщается, вместе спели патриотические песни. Многим из них затем достались хорошо оплачиваемые должности консультантов в государственных компаниях, но Чапман попала в передрягу, когда Кремль стремился продвигать её в качестве «девушки Бонда» для Путина. Первоначально она была назначена советником генерального директора российского банка. Однако с тех пор Чапман успела поработать моделью на подиуме, модельером, телеведущей и предпринимателем, отмечает Politico.
 
Андрей Безруков, известный в США как Дональд Хитфилд, который также вернулся по тому же обмену, заново открыл себя в качестве учёного в МГИМО.
 
Троица из скандально известной «Кембриджской пятёрки» — Ким Филби, Гай Берджесс и Дональд Маклин — сумели избежать ареста и бежали в Москву. Их роль двойных агентов до сих пор не даёт покоя британской разведке — все трое были отпрысками британского высшего класса, людьми, заслуживающими полного доверия. Они нанесли глубокий и долговременный ущерб британским спецслужбам после того как передали тысячи сверхсекретных документов, предупредили о возможных перебежчиках из России и предали тех, кто работал на британцев и американцев за железным занавесом, отмечает Politico.
 
В отличие от Чапман, никто из них не жил гламурной жизнью в унылом Советском Союзе. Филби был разочарован тем, что в КГБ ему долгие годы не доверяли и не привлекали к работе. Первые несколько лет он фактически находился под домашним арестом. Его ближайший связной с КГБ, Михаил Любимов, руководивший резидентурами КГБ в Великобритании и Дании во время холодной войны, позже рассказал, что российские спецслужбы опасались возможного побега Филби обратно в Великобританию, движимого скукой и тоской по дому.
 
Возможно, такие опасения были оправданы, поскольку Филби скучал по крикету и элитным магазинам Harrods и Fortnum & Mason. Позже ему была отведена второстепенная роль в обучении новобранцев КГБ, и ему разрешили написать цензурированную книгу с воспоминаниями. Берджесс и Маклин также изо всех сил пытались приспособиться к жизни в Советском Союзе. Распутная жизнь Берджесса, подпитываемая алкоголем, стала более беспорядочной. Маклин был более дисциплинирован и ассимилировался в Советском Союзе, работая специалистом по экономической политике Запада и британским иностранным делам. Но он тоже начал сильно пить, и его жена Мелинда ненадолго ушла от него к Филби, прежде чем вернуться на Запад.
 
Politico подчёркивает, что не всегда можно рассчитывать на то, что страны, в пользу которых осуществляется шпионаж, будут хлопотать за своего раскрытого агента. Охранник британского посольства Дэвид Баллантайн Смит, родом из Пейсли в Шотландии, в настоящее время отбывает 13-летний тюремный срок после того, как был признан виновным в шпионаже в пользу России. Он скопировал секретные документы, которые нашёл в незапертых картотеках и на столах в берлинском посольстве, где работал.
 
Олдрич Эймс из ЦРУ и Роберт Ханссен из ФБР были арестованы в 1990-х годах. Ханссен шпионил в пользу советских и российских спецслужб с 1979 по 2001 год, и его предательство было охарактеризовано прокуратурой как «возможно, самая масштабная катастрофа в истории американской разведки». Он продал тысячи сверхсекретных документов о ядерной стратегии США, разработках в области военных технологий и программах американской контрразведки.
 
Эймс сообщил имена агентов КГБ, тайно работавших на Вашингтон, которые были казнены после их разоблачения. Велись некоторые разговоры об их участии в обмене шпионами, но русские не использовали для обмена шпионов равного калибра. Кроме того, их предательство было настолько гнусным по отношению к США, что американские спецслужбы посчитали, что они не заслуживали обмена. С 2002 года до своей смерти в июне этого года в возрасте 79 лет Ханссен находился в тюрьме строгого режима в Колорадо, где его держали в одиночной камере 23 часа в сутки. Эймс, которому сейчас 82 года, отбывает пожизненное заключение в тюрьме строгого режима в Индиане.
 
Тем не менее, не всех арестовывают. Двое россиян, подозреваемых в совершении отравлений в Солсбери в 2018 году, появились на российском государственном телевидении после того, как были названы подозреваемыми. Они, как известно, утверждали, что посещают «чудесный» английский город в качестве туристов, чтобы увидеть его собор. По данным отчёта телеканала BBC от 2021 года, с тех пор их никто не видел, резюмирует Politico.
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Politico США Северная Америка
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