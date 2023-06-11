Die Welt: арестованные в Германии «граждане рейха» собирались казнить предателей по законам военного времени

01:37
Сальдо: число госпитализированных из-за подтоплений в Херсонской области увеличилось до 77
Число госпитализированных из подтопленных территорий Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС возросло до 77 человек.
01:36
Бестемьянова: убытки ISU повлияют на возвращение России на мировую арену
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова выразила надежду, что Международный союз конькобежцев (ISU) снимет санкции с России из-за снижения доходов.
01:34
Уолкер — о победе в Лиге чемпионов: моя мечта сбылась
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер поделился эмоциями после победы в финале Лиги чемпионов.
01:28
Индзаги: «Интер» на заслужил поражения в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги считает, что итальянская команда могла добиться успеха в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА с английским «Манчестер Сити».
01:19
Гвардиола — первый тренер, сумевший дважды выиграть требл
Хосеп Гвардиола стал первым тренером в истории с двумя треблами.
01:16
Де Брёйне не понравилось качество игры «Сити» в финале Лиги чемпионов с «Интером»
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне считает, что английская команда могла сыграть намного лучше в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23 с итальянским «Интером».
01:11
Приехавших с концертом в Одессу музыкантов из джаз-группы Junket увезли в военкомат
Сотрудники военкомата задержали музыкантов из джаз-группы Junket, приехавших с концертом в Одессу.
01:02
«Барселона» поздравила Гвардиолу с победой в Лиге чемпионов
«Барселона» поздравила главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу с победой в Лиге чемпионов.
01:01
Родри: в финале Лиги чемпионов нам противостоял достойный соперник
Полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри эмоционально прокомментировал победу в финальном матче Лиги чемпионов с итальянским «Интером».
00:52
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровской области
Украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Днепропетровской области.
00:49
Из затопленных районов Херсонской области было эвакуировано почти 7000 человек
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что из затопленных районов региона было эвакуировано почти 7 тыс. человек.
00:44
Шубенков: поеду на чемпионат Белоруссии только в случае готовности бить рекорды
Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков признался, что готов принять участие в чемпионате Белоруссии по лёгкой атлетике только на пике физической формы.
00:33
ВСУ за сутки 35 раз наносили удары по населённым пунктам ДНР
Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 35 раз обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 222 снаряда.
00:31
«Манчестер Сити» впервые в истории сделал требл
«Манчестер Сити» впервые в истории одержал победы в трёх турнирах в рамках одного сезона.
00:24
Трамп заявил, что только он способен предотвратить третью мировую войну
Бывший президент США республиканец Дональд Трамп утверждает, что только он сможет предотвратить третью мировую войну, которая, по его мнению, будет ядерной.
00:18
Родри признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов сезона-2022/23
Полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри признан лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов сезона-2022/23 с итальянским «Интером».
00:12
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Сумской области.
00:09
Рогов: ВСУ готовятся к новым атакам в Запорожской области
Глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска готовятся к новым атакам в Запорожской области.
00:04
Губернатор сообщил, что 15 грузовых вагонов сошли с рельсов в Белгородской области
В Алексеевском городском округе Белгородской области сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
00:03
Гвардиола в третий раз в карьере выиграл Лигу чемпионов
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в третий раз в карьере выиграл Лигу чемпионов УЕФА.
23:58
Де Брёйне стал лучшим ассистентом Лиги чемпионов сезона-2022/23
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне стал лучшим ассистентом Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23.
23:58
Холанд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона-2022/23
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23.
23:56
«Манчестер Сити» завоевал второй европейский трофей в своей истории
Английский «Манчестер Сити» завоевал второй европейский трофей в своей истории.
23:56
«Манчестер Сити» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов
Английский «Манчестер Сити» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов.
23:55
«Манчестер Сити» обыграл «Интер» и стал победителем Лиги чемпионов сезона-2022/23
Английский «Манчестер Сити» обыграл итальянский «Интер» и стал победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23.
23:50
Представитель Галкина рассказал о проблемах с организацией концерта шоумена в Казахстане
Представитель шоумена Максима Галкина* в Казахстане Алексей Пучков рассказал о проблемах с организацией концерта артиста в Алма-Ате в октябре 2023 года.
23:48
Мхитарян стал первым армянским футболистом, сыгравшим в финале Лиги чемпионов
Генрих Мхитарян стал первым армянским футболистом, сыгравшим в финале Лиги чемпионов.
23:30
Форвард МС Родри открыл счёт в финале Лиги чемпионов с «Интером»
«Манчестер Сити» открыл счёт в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА в Стамбуле с «Интером».
23:28
В офисе Зеленского заявили, что 20 стран поддержали идею вступления Украины в НАТО
Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что 20 стран — членов НАТО поддержали идею вступления Киева в Североатлантический альянс.
23:27
Хомуха не видит фаворита в финале Кубка России ЦСКА — «Краснодар»
Бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Хомуха затруднился назвать фаворита в суперфинале Кубка России по футболу с «Краснодаром».
23:19
Джеко заменили из-за травмы в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»
Нападающий «Интера» Эдин Джеко из-за травмы был заменён во втором тайме финального матча Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити».
23:11
СК завёл дело по факту обрушения трибун в цирке в Ленинградской области
Следственный комитет России сообщил, что по факту обрушения трибун в цирке шапито в Ленинградской области возбуждено уголовное дело
23:04
Малкин с супругой посетили финал футбольной Лиги чемпионов в Стамбуле
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин был замечен с семьёй на финальном матче Лиги чемпионов УЕФА между английским «Манчестер Сити» и итальянским «Интером».
22:58
Брозович — первый хорватский футболист с капитанской повязкой в финале Лиги чемпионов
Полузащитник «Интера» Марсело Брозович — первый хорватский футболист, который с капитанской повязкой принимает участие в финале Лиги чемпионов УЕФА.
22:53
Глава крымского парламента Константинов: коллекция скифского золота на Украине исчезнет
Глава парламента Крыма Владимир Константинов выразил уверенность, что коллекция скифского золота исчезнет, как только её передадут Украине.
22:49
«Манчестер Сити» и «Интер» не открыли счёт в первом тайме финала Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» и «Интер» не открыли счёт в первом тайме финального матча Лиги чемпионов УЕФА в Стамбуле.
22:40
Де Брёйне заменили из-за травмы в финале Лиги чемпионов с «Интером»
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне из-за травмы был заменён в первом тайме финального матча Лиги чемпионов УЕФА с «Интером».
22:38
Трамп утверждает, что при его президентстве у США не было бы проблем с Россией и Украиной
Бывший американский президент Дональд Трамп утверждает, что при его президентстве у Соединённых Штатах никогда не возникли бы проблемы в отношениях с Россией и Украиной.
22:27
Президент РФС Дюков присутствует на финале Лиги чемпионов в Стамбуле
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков присутствует на финальном матче Лиги чемпионов УЕФА между английским «Манчестер Сити» и итальянским «Интером».
22:23
Воздушную тревогу объявили в трёх регионах Украины
На Украине воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской областях.
22:16
Женщина распылила перцовый баллончик в Мариинском театре, пострадали три человека
Зрительница спектакля «Лебединое озеро» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге в результате конфликта распылила в зале перцовый баллончик, за медицинской помощью обратились три человека.
22:14
Футболист сборной Бельгии Тилеманс стал игроком «Астон Виллы»
Полузащитник сборной Бельгии по футболу Юри Тилеманс продолжит карьеру в клубе Английской премьер-лиги (АПЛ) «Астон Вилла».
22:00
Женщина пострадала в результате обстрела Александровки в ДНР со стороны ВСУ
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мирная жительница получила ранения в результате обстрела Александровки в Донецкой Народной Республике со стороны Вооружённых сил Украины.
21:56
Обляков — об игре с «Краснодаром»: есть предвкушение отличного матча
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о матче с «Краснодаром» в рамках суперфинала Кубка России.
21:46
Канада ввела санкции против Януковича и представителей власти новых регионов России
Канада ввела санкции в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также представителей власти новых регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе канадского МИД.
21:40
Спортивный директор «Факела» — о прописке в РПЛ: доволен тем, как показал себя клуб
Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов высказался о сохранении прописки в высшем дивизионе.
21:39
Спиридонова победила в прыжках в высоту на «Мемориале братьев Знаменских»
Наталья Спиридонова завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на «Мемориале братьев Знаменских».
21:29
ABC News: в американской тюрьме умер «Унабомбер» Теодор Качинский
Американский террорист Теодор Качинский, который рассылал заминированные посылки, умер в американской тюрьме в возрасте 81 года.
21:27
Футболист «Родины» сломал руку в стыковом матче РПЛ с «Пари НН»
В футбольном клубе «Родина» рассказали о характере травмы Мити Крижана, которую словенский защитник получил в стыковом матче за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ) с «Пари НН».
21:25
Бой-реванш Бивол — Альварес может не состояться в 2023 году
В команде мексиканского боксёра Сауля Альвареса рассказали, что реванш с чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации Дмитрием Биволом может не произойти в 2023 году.