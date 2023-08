WP: по словам Пхеньяна, американский рядовой решил стать перебежчиком из-за «неравенства и дискриминации» в США

Власти Северной Кореи впервые публично признали, что американский рядовой второго класса Трэвис Кинг действительно находится на территории страны после того, как во время экскурсии 18 июля нелегально перешёл разделительную линию. В официальном заявлении Пхеньяна говорится, что Кинг решил пересечь границу из-за недовольства «бесчеловечным, жестоким обращением и расовой дискриминацией в армии США», пишет The Washington Post.

Американский солдат, бежавший в Северную Корею в прошлом месяце, решился на такой шаг, потому что был разочарован «неравенством» в американском обществе, заявил в среду официальный Пхеньян. Это можно считать первым публичным признанием инцидента со стороны северокорейских властей, пишет The Washington Post.



Согласно сообщению, которое распространило государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), американский рядовой второго класса Трэвис Кинг рассказал северокорейским следователям, что он решил незаконно пересечь границу из-за своего «недовольства бесчеловечным, жестоким обращением и расовой дискриминацией в армии США».



Он также выразил готовность обратиться с просьбой о предоставлении ему убежища в Северной Корее или другой стране, говорится в сообщении официального информагентства. Кроме того, Кинг признал в разговоре со следователями, что он «незаконно» проник на северокорейскую территорию.



Однако о том, повлечёт ли это за собой какое-то наказание со стороны Пхеньяна, до сих пор не упоминается. Кроме того, в сообщениях северокорейских государственных СМИ не говорится ни о состоянии здоровья Кинга, ни о том, будет ли он отпущен на свободу. Проверить эту информацию при помощи независимых источников также не представляется возможным, подчёркивает The Washington Post.



Министерство обороны США, в свою очередь, заявило, что не может проверить заявления Пхеньяна относительно Кинга и прикладывает усилия для того, чтобы он вернулся на родину. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Мартин Майнерс. Ранее представители американской армии также заявляли, что Кинг «умышленно и без разрешения» проник на территорию Северной Кореи, напоминает The Washington Post.



23-летний Кинг перешёл границу 18 июля, пропустив рейс, на котором он должен был вернуться в Соединённые Штаты после того, как отбыл наказание сроком почти два месяца в южнокорейской тюрьме по обвинению в нападении. Он поступил в американскую армию в 2021 году и служил кавалерийским разведчиком в 1-й бронетанковой дивизии, поясняется в статье.



В прошлом месяце вскоре после освобождения из тюрьмы Кинг присоединился к поездке в объединённую демилитаризованную зону, расположенную на границе между Северной и Южной Кореей. В ходе экскурсии он внезапно пересёк пограничную линию и проник на территорию Северной Кореи, после чего никаких достоверных сведений о нём не поступало, пишет The Washington Post.



В данный момент Вашингтон официально не поддерживает дипломатических отношений с Северной Кореей, поэтому для возвращения Кинга американские дипломаты сотрудничают со Швецией, посольство которой расположено в Пхеньяне. Кинг стал первым американским гражданином, задержанным в Северной Корее за последние пять лет, отмечается в статье.



Западные аналитики опасаются, что режим Ким Чен Ына может использовать инцидент с Кингом в качестве козыря, чтобы добиться уступок от администрации президента США Джо Байдена. Предыдущие переговоры о разоружении между Пхеньяном и Вашингтоном надолго застопорились из-за разногласий по поводу санкций, напоминает The Washington Post.



В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ким Сон Гён во вторник раскритиковал США за их «враждебность» и стремление использовать лозунг о борьбе за права человека в политических целях. Ким обвинил Вашингтон в том, что США также допускают массу нарушений в этой сфере, включая «расизм, насилие с применением огнестрельного оружия, жестокое обращение с детьми и принудительный труд», говорится в статье.



Все эти заявления прозвучали в преддверии заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций по вопросу о «нарушениях прав человека» в Северной Корее, которое должно быть созвано в конце этой недели по инициативе Вашингтона. А на следующей неделе вооружённые силы США и Южной Кореи начнут новый этап крупномасштабных военных учений. Это также вызвало гневные протесты со стороны Пхеньяна, заключает The Washington Post.