Judging Freedom: Запад отчаянно пытается убрать Путина, не задумываясь о последствиях

В ЦРУ до сих пор считают, что Россия — это Советский Союз, а Путин — это Сталин, желающий создать новую империю, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Judging Freedom. По его словам, атаки украинских беспилотников происходят «по просьбе и при поддержке США и Великобритании». Таким образом Запад отчаянно старается сместить Путина, однако «никто не задумывается: если мы избавимся от Путина, кто встанет на его место?»

Ларри, речь сейчас не о Советском Союзе. Сейчас мы говорим о России, современной экономической державе. Так насколько распространена среди агентов ЦРУ установка Джека Девайна: «Давайте ослабим эту современную экономическую державу, а если получится, то избавимся и от её президента»?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: В этом и заключается проблема. То, что описывает Рэй, было 40 лет назад, но до сих пор распространено в ЦРУ. Они до сих пор не осознали, что Россия больше не является коммунистическим государством, и продолжают повторять эту ложь о том, что русские и Путин намерены воссоздать советскую империю. И это звучит довольно зловеще, если только не отступить на шаг назад и не осознать, что СССР никогда не завоёвывал другие страны, кроме тех, которые были присоединены после или во время Второй мировой войны. После этого они не проводили военных действий в таком масштабе, как это делали США. Они лишь противодействовали нашим военным операциям.

И Джек Девайн не единственный. Я видел и других высокопоставленных лиц, уже в отставке, но не с недавнего времени, потому что только недавно ушедшие в отставку по-прежнему говорят эту чушь про то, что Путин — это Сталин, только получше выглядит без рубашки.

Тут Джек вчера хвастался, что в войне якобы произошёл перелом, потому что Украина теперь нападает на Россию, мол, кто бы мог подумать, что такое может случиться... Послушайте, а потом я задам вам ещё пару вопросов, прежде чем мы закончим на сегодня.

ДЖЕК ДЕВАЙН, ветеран ЦРУ: Очевидно, что теперь они (украинцы. — ИноТВ) ведут боевые действия на российской территории. Это изменение стратегии за последние пару месяцев, и сейчас оно становится всё более масштабным. У меня смешанные чувства по этому поводу. Я понимаю, почему они это делают, я считаю, что они должны так поступать. Но им стоит быть с этим очень осторожными, они не должны поражать гражданские объекты, иначе это может привести к ответному удару. Но вовсе не странно, что они теперь атакуют Россию на её территории. Кто бы мог подумать в день, когда Путин вошёл на Украину, что украинцы будут атаковать российские корабли в гавани, запускать беспилотники перед Кремлём? Кто бы мог подумать, что мы до такого дойдём?

Так вот, беспилотники, о которых он говорит, были сбиты над крышей Кремля, и один из них в четыре часа утра в воскресенье врезался в банк на 40-м этаже. Работники банка спокойно пришли туда в понедельник к рабочему времени. Так о чём он говорит, Ларри?

ЛАРРИ ДЖОНСОН: Мне кажется, у Джека старческие провалы в памяти. Он явно не помнит, что некоторые из этих так называемых атак произошли два месяца назад и не имели никакого значения. Они были предприняты Украиной по просьбе и при поддержке США и Великобритании, потому что мы отчаянно пытались найти способ, чтобы, цитирую, «ослабить Путина». И опять же это возвращает нас к идее, что если только мы нанесём удар по Москве, то это сразу подорвёт поддержку Путина и его сместят. Но никто не задумывается над другим вопросом: если мы избавимся от Путина, кто встанет на его место?

Дата выхода в эфир 12 августа 2023 года.