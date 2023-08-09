Обозреватель 19FortyFive: эпоха военного самоограничения Японии подошла к концу

С усилением Москвы, Пекина и Пхеньяна эпоха военного самоограничения для Японии закончилась, пишет американский военно-морской дипломат Джеймс Холмс на страницах издания 19FortyFive. По мнению эксперта, Токио значительно повышает ставки в гонке вооружений, направленной против соседних государств в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Оборонный бюджет Страны восходящего солнца в ближайшие 5 лет вырастет до астрономических $307 млрд.
Министерство обороны Японии ежегодно составляет обзоры по военно-стратегическому положению страны с подробными пояснениями, и согласно данным нового такого документа, Токио значительно повышает ставки в игре против Китая, пишет американский военно-морской дипломат и заведующий кафедрой морской стратегии JC Wylie в Военно-морском колледже доктор Джеймс Холмс в издании 19FortyFive.
Самые поразительные цифры в последнем докладе японского военного ведомства касаются финансирования Сил самообороны Японии (SDF). В ближайшие 5 лет Токио намерен увеличить расходы на оборону более чем в два с половиной раза по сравнению с предыдущим пятилетним военным бюджетом, а именно — с ¥17,2 трлн до ¥43,5 трлн (примерно $307 млрд).
Японские вооружённые силы долгое время были компактной силой с завидной репутацией, однако теперь они готовы стать поистине грозной силой, что ознаменует собой резкий разрыв с историей. В течение десятилетий после Второй мировой войны, чтобы успокоить общественное мнение в Азии и во всём мире, Япония самостоятельно ограничила размер своего оборонного бюджета до 1% от ВВП. Токио позиционировал себя как внутренне безобидное общество, неспособное на новый виток имперского завоевания. Однако с усилением Москвы, Пекина и Пхеньяна эпоха военного самоограничения для Японии закончилась, подчёркивает Холмс.
Токио стремится сделать больше, чем просто нарастить силы. Япония хочет выжать максимум из своих нынешних возможностей: увеличить выносливость в затяжном бою, укрепить и диверсифицировать защитную инфраструктуру, а также инвестировать в новое высокоточное вооружение большой дальности.
В докладе Минобороны отмечается, что «укрепление оборонной архитектуры в юго-западном регионе» остаётся «постоянной задачей», что означает размещение разведывательных подразделений Воздушных и Наземных Сил Самообороны вместе с противокорабельными и зенитно-ракетными подразделениями вдоль группы островов Рюкю, которая дугообразно тянется от самого южного японского острова Кюсю через Окинаву в его средней точке, а затем заканчивается к северу от Тайваня. По мнению эксперта, имеет смысл укрепить юго-западные острова по двум основным причинам: оборонительной и наступательной. Первоочередной задачей является защита японской территории, прибрежных вод и неба от нападения с моря или воздуха. Таким образом, развёртывание SDF здесь выполняет чисто оборонительную функцию.
Во-вторых, острова дают Японии и её американскому союзнику возможность превратить островную группу в наземную баррикаду против морского и воздушного сообщения между китайскими морями и западной частью Тихого океана. Морские и воздушные силы, работающие совместно с подразделениями на островах, могут закрыть проливы, обеспечивающие проход через эти водоёмы. Таким образом, SDF смогут брать в плен вражеские силы, удерживая территорию Японии.
Блокирование противника в пределах первой группы островов лишило бы его столь необходимого пространства для манёвра. Главными силами, о которых идёт речь, являются военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая и военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая, указывает автор статьи издания 19FortyFive.
В случае потенциального нападения со стороны КНР такая блокада также смогла бы ограничить передвижение китайского торгового флота внутренними водами и нанести экономический ущерб Пекину. Таким образом, японская морская стратегия стремится объединить географию архипелага, военные технологии и политику сдерживания, завершает Холмс.
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