Запад много лет назад начал реализовывать план по превращению Украины в марионетку для войны с Россией, убеждён экс-сотрудник Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон. Как напомнил Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру, в рамках этого плана НАТО и США с 2015 года регулярно проводили с Киевом совместные учения. Украина уже тогда фактически входила в НАТО — и имела крупнейшие по численности внутри альянса вооружённые силы после Америки, подчеркнул бывший разведчик.
ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший сотрудник ЦРУ:От Зеленского и ещё, по-моему, от Залужного мы слышали жалобы в том духе, что, дескать, «нас это наступление заставили начать, у нас не было всего необходимого». Что же, доля правды в этом есть — в кои-то веки они не врут.
Для Запада смысл всего этого заключается в том, чтобы организовать политическое шоу. Ведь люди слишком мало уделяют внимания всей этой теме с использованием Украины в качестве марионетки для того, чтобы воевать против России. Реализовывать такой план начали много лет назад: в 2014 году было свергнуто поддержанное Россией правительство Украины и посажено на власть правительство, поддержанное Западом; затем начались удары по Донбассу. Россияне на это ответили, обеспечив подкрепление посредством, если правильно помню, таких организаций, как Группа Вагнера, и сражались, пока боевые действия не зашли в тупик.
Но каждый год с 2015-го — и в 2016-м, и в 2017-м — либо НАТО, либо Европейское командование ВС США проводили совместно с Украиной учения. Зачем? А затем, что, хотя Украина и не является членом НАТО официально, де-факто она входит в его состав — её как бы считают членом клуба, хотя у неё ни клубной карты нет, ни личного шкафчика, да и после закрытия не пускают. Для чего им это? А для того, что украинская армия являлась крупнейшей в НАТО силой после американской — у неё было даже больше войск, чем у Турции. А на Украину, Турцию и США, вместе взятых, приходится 80 процентов общей численности сил, которые способно применить НАТО в случае возможного столкновения с противником.
Таким образом, Украину явно воспринимали как этакую марионетку, которую собрались использовать для того, чтобы разгромить Россию.
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