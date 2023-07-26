Bloomberg: назначением Ван И Пекин положил конец спекуляциям о «пропавшем» министре иностранных дел КНР

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган снят с должности, на пост назначен его предшественник Ван И, передаёт Bloomberg. Как отмечает новостное агентство, кадровыми перестановками Пекин положил конец спекуляциям относительно официального статуса Цинь Гана после его «таинственного» исчезновения из поля зрения общественности в июне.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей Китая сместил с должности министра иностранных дел Цинь Гана, который пробыл на посту неполные семь месяцев, сообщает Bloomberg.

Как отмечает новостное агентство, в июне дипломат «таинственным образом» исчез из поля зрения общественности. А во вторник стало известно, что на эту должность вновь назначен Ван И, который занимал её до Цинь Гана. О причинах столь резких кадровых перестановок пока не сообщается. Также неизвестно, сохранил ли чиновник титул государственного советника — более высокую должность.

Заседание комитета, на котором было объявлено о перестановках, состоялось через день после того, как председатель КНР Си Цзиньпин собрал высший руководящий состав Политбюро Коммунистической партии для обсуждения экономической политики и «других вопросов».

Хотя отстранение Цинь Гана положило конец спекуляциям относительно его официального статуса, оно не проливает свет на более фундаментальные вопросы о причинах отсутствия чиновника, полагает Bloomberg. Агентство напоминает, что местные СМИ не упоминали о нём с момента его последнего публичного выступления 25 июня. Кроме того, упоминания о нём были стерты из материалов брифингов Министерства иностранных дел.

«Периодически возникают моменты, которые напоминают нам о том, как мало мы знаем о китайской политике. Не было никаких разговоров о том, что Ван И займёт этот пост», — отмечает эксперт по китайской политике Американского университета в Вашингтоне Джозеф Торигян.

Одна из причин, с которой могут быть связаны перестановки, — состояние здоровья Цинь Гана. Известно, что Пекин тщательно скрывает информацию о состоянии здоровья высокопоставленных чиновников. Так, по мнению политолога Нила Томаса, назначение Ван И может свидетельствовать о том, что это лишь временное решение, пока Цинь Ган «восстанавливается после тяжёлой болезни».

В любом случае, как пишет Bloomberg, подобные кадровые перестановки вряд ли изменят курс внешней политики Китая, который определяет Си Цзиньпин, хотя и может помешать усилиям президента Джо Байдена по перезагрузке отношений с Китаем. Дело в том, что встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с Ван И, которая состоялась в июне в Пекине, была весьма напряжённой. Китайский дипломат обвинил в ухудшении двусторонних отношений «ошибочные представления» Вашингтона о Пекине. В отличие от него, Цинь Ган приветствовал Блинкена непринуждённой беседой перед переговорами, которые продлились полтора часа.