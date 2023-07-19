Politico: американская экономистка отказалась от работы в Еврокомиссии после критики Макрона

Руководство Европейской комиссии решило назначить на пост главного экономиста по вопросам конкуренции Фиону Скотт Мортон. Однако этот шаг вызвал шквал критики. Она касалась как американского гражданства Скотт Мортон, так и её работы в прошлом с крупнейшими техническими гигантами вроде Microsoft и Apple, чьи интересы, как многие опасались, она может защищать на новом посту. В итоге она решила снять свою кандидатуру, сообщает Politico.

Американка Фиона Скотт Мортон отказалась от работы в Европейской комиссии в качестве главного экономиста по вопросам конкуренции, пишет Politico. Это решение связывают с политической реакцией, кульминацией которой стала критика со стороны президента Франции Эммануэля Макрона. Главной претензией стал выбор на эту роль кандидата из неевропейской страны.

«Учитывая разногласия, возникшие из-за выбора неевропейца на эту должность, и важность того, чтобы генеральный директорат имел полную поддержку Европейского союза, я решила, что лучше всего для меня будет снять свою кандидатуру и не занимать должность главного экономиста», — заявила Фиона Скотт Мортон в официальном письме.

Коллегия уполномоченных как раз должна была обсудить назначение Мортон после того, как пять её членов выразили обеспокоенность по поводу кандидатуры американки. Их недоумение вызвали связи Фионы Скотт Мортон, ныне профессора Йельского университета, с крупными технологическими компаниями, включая Microsoft и Apple, поскольку она должна была отвечать за консультирование по закону о цифровых рынках, который как раз призван укротить эти самые компании.

Скотт Мортон также стала бы первым гражданином страны, не входящей в ЕС, который занял бы такой высокий пост в Еврокомиссии, что вызвало сопротивление со стороны крупнейших стран блока, особенно Франции.

В последние дни французские политики высказывались против этого назначения, призывая комиссию отозвать предложение о работе. Президент Франции Эммануэль Макрон сказал журналистам, что он «скептически» относится к этому решению, и отметил, что этот шаг не соответствует целям Брюсселя в отношении стратегической автономии.

«Работа по обеспечению соблюдения современных законов о конкуренции и важных новых инструментов, таких как закон о цифровых рынках, имеет решающее значение как для граждан ЕС, так и для граждан других стран, — написала Скотт Мортон в своём письме. — Желаю вам и вашей команде успехов в выполнении этой важной задачи».