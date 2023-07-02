Bloomberg: с начала года инвесторы забрали из европейских фондов $27 млрд

16 недель подряд европейские фонды акций страдают от оттока инвестиций, общий объём которого достиг уже $27 млрд, передаёт Bloomberg. По данным новостного агентства, инвесторы стали предпочитать американские фонды, так как экономика США кажется им более устойчивой.

Инвесторы с начала 2023 года забрали не менее $27 млрд из европейских фондов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Bank of America Corp.

По данным новостного агентства, вот уже 16 недель подряд фонды акций региона страдают от оттока инвестиций. На этой неделе, например, в Европе произошёл самый большой отток средств в размере $4,6 млрд, в результате чего сумма достигла $27 млрд в общей сложности.

Аналитики полагают, что инвесторы стали предпочитать американские фонды, которые имеют большее влияние и вес. Кроме того, они предполагают, что экономика США является более устойчивой на фоне опасений, связанных с сокращением глобального экономического роста.

Bloomberg указывает на то, что американский фондовый индекс Nasdaq 100 собирается зарегистрировать лучшее в своей истории первое полугодие. Особенно отстаёт Великобритания, где индекс FTSE 100 практически не изменился с начала 2023 года.

Эксперт Barclays Plc Эммануэль Кау отметил, что Европа была единственным крупным регионом, в котором наблюдался отток капитала в июне. «Напротив, американские инвесторы впервые в этом году начали продавать европейские акции», — добавил экономист.