Bloomberg: с начала года инвесторы забрали из европейских фондов $27 млрд

23:20
Медведев назвал ядерный апокалипсис возможным и вероятным
Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что ядерный апокалипсис является возможным и вероятным.
23:15
Судьи отказались работать на футбольном матче «Ракува» и «Славии» после конфликта на поле
Судейская бригада отказалась работать дальше посреди футбольного матча между «Ракувом» и пражской «Славией» из-за конфликта на поле.
23:15
Медведев: Россия готова к компромиссам с Западом, но только при учёте её интересов
Разумные компромиссы России с Западом возможны, но только при учёте интересов Москвы.
23:13
Медведев заявил, что МУС и ОБСЕ находятся на «смердящей помойке мирового развития»
Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев высказал мнение, что такие организации, как Международный уголовный суд (МУС), Совет Европы и ОБСЕ, находятся на «смердящей помойке мирового развития».
23:04
МВД: три человека погибли в ДТП в станице Новопокровской в Краснодарском крае
Три человека погибли, ещё одна женщина госпитализирована в результате ДТП в станице Новопокровской в Краснодарском крае.
22:54
Минтранс Крыма: пробка на Крымский мост со стороны Кубани уменьшилась до 6 км
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что пробка из автомобилей на Крымский мост со стороны Краснодарского края уменьшилась до 6 км.
22:52
Экоактивисты с баннерами вышли на беговую дорожку во время этапа Бриллиантовой лиги
Протестующие экоактивисты с баннерами вышли на беговую дорожку во время забега на 400 м с барьерами среди мужчин на седьмом этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме (Швеция).
22:41
Медведев выступил за приостановку дипотношений с Финляндией, Польшей и Британией
Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев выступил за приостановку дипломатических отношений России с Финляндией, Польшей, странами Балтии и Великобританией.
22:39
WADA поучаствовало в полицейских рейдах на производства нелегальных препаратов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило об участии в полицейских рейдах в Польше, Чехии и Словакии.
22:38
«Лугансквода»: два города в ЛНР остались без воды на несколько дней
Артёмовск и Зоринск ЛНР остались без воды по техническим причинам.
22:30
Вайцеховская: Щербаковой нет равных в умении показать пиковый результат в нужный момент
Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская поделилась мнением о таланте фигуристки Анны Щербаковой.
22:29
Медведев: Россия дала жёсткий и недвусмысленный отпор коллективному Западу
Замруководителя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия не подчинилась воле коллективного Запада и дала жёсткий отпор.
22:28
Жителей Москвы предупредили об ухудшении погодных условий в ночь на 3 июля
В Москве в ночь с воскресенья, 2 июля, на понедельник, 3 июля, ожидается ухудшение погодных условий, возможны гроза, дождь и сильный ветер.
22:21
Медведев: зерновая сделка в нынешнем виде не нужна и должна быть расторгнута
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что зерновая сделка в нынешнем виде российской стороне не нужна и должна быть расторгнута.
22:16
ГИБДД: число погибших в ДТП на трассе в Саратовской области выросло до четырёх
Число погибших в ДТП, произошедшем 1 июля на трассе в Красноармейском районе Саратовской области, выросло до четырёх.
22:15
Мишина: скорее всего, программы Туктамышевой поставит Авербух
Тренер Татьяна Мишина высказалась о новых программах чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой.
22:13
ЦПВС: шесть израильских тактических истребителей нанесли авиаудары по провинциям в Сирии
Четыре израильских тактических истребителя F-15 нанесли авиаудар восемью управляемыми ракетами по объектам в сирийской провинции Хомс, а также два тактических истребителя F-16 ударили двумя управляемыми ракетами по объектам инфраструктуры в провинции Хама в Сирии.
22:09
Медведев: Россия — не в изоляции, развивает контакты с Азией, Африкой, Латинской Америкой
Россия не находится в изоляции и развивает активные экономические контакты со странами Азии, Африки и Латинской Америки.
22:02
Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до двух
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что число пострадавших при обстреле города со стороны Вооружённых сил Украины возросло до двух человек.
21:58
Непомнящий: «Спартак» может «посыпаться» из-за возможных скандалов в новом сезоне
Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий считает, что «Спартаку» необходимо сохранить благоприятную атмосферу внутри коллектива для того, чтобы на равных бороться за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2023/24.
21:54
Ske Sports: Диллиан Уайт подписал контракт на реванш с экс-чемпионом мира Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа проведёт поединок со своим соотечественником Диллианом Уайтом.
21:53
Аэропорт Волгограда проверят из-за поступившей в СМИ угрозы взрыва
В аэропорту Волгограда проводится проверка после того, как в редакцию местного СМИ поступило письмо с угрозой взрыва.
21:47
Сёмин заявил, что Антон Миранчук сможет заиграть в европейском чемпионате
Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Сёмин ответил на вопрос о шансах полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука уехать в европейский чемпионат.
21:43
Минздрав: девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Челябинске
Девять человек, в том числе один ребёнок, пострадали в ДТП с перевернувшимся микроавтобусом в Челябинске.
21:42
Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что мирная жительница получила ранение в результате обстрела города со стороны Вооружённых сил Украины.
21:34
МИД: отношения Белоруссии и стран Запада находятся на самом низком уровне за всю историю
Замглавы белорусского МИД Юрий Амбразевич заявил, что отношения Белоруссии и западных стран в данный момент находятся на самом низком уровне за всю историю.
21:34
Волков проведёт следующий поединок в начале осени с ведущим бойцом UFC
Тарас Кияшко, тренер Александра Волкова, сообщил, когда состоится следующий поединок россиянина в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
21:31
Немов назвал российских гимнастов сильнейшими в мире на данный момент
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов оценил вероятность возвращения россиян на международные соревнования.
21:28
«Общественное»: в городе Запорожье произошёл взрыв
В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошёл взрыв.
21:21
Минобороны: ВС России отразили атаку противника на Краснолиманском направлении
Военнослужащие группировки войск «Центр» отразили атаку ВС Украины на Краснолиманском направлении.
21:19
Селиваненко: Касаткина может пройти далеко по турнирной сетке на Уимблдоне
Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко уверен, что Дарья Касаткина вполне способна порадовать своих поклонников хорошим результатом на Открытом чемпионате Великобритании 2023 года.
21:18
Агент Барбоза считает, что «Манчестер Сити» мог интересоваться Сперцяном
Португальский агент Пауло Барбоза высказался о будущем полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
21:14
МИД: нет оснований полагать, что делегация Белоруссии не получит визы на саммит ООН
Нет оснований полагать, что белорусская делегация не получит визы на саммит Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН в Нью-Йорке, заявил заместитель главы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич в интервью телеканалу СТВ.
21:09
Родионенко призвала не относиться серьёзно к заявлениям Родченкова
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко считает, что информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков давно уже себя дискредитировал.
21:04
Военная хроника рассказала о преимуществах отечественной фугасной авиабомбы
Военная хроника рассказала о преимуществах отечественной фугасной авиабомбы с универсальным модулем планирования коррекции (УМПК).
20:59
Движение поездов в Грузии остановлено до 4 июля из-за схода оползня
Движение поездов между Восточной и Западной Грузией остановлено из-за схода оползня в регионе Имерети.
20:55
В ЦСКА опровергли информацию об интересе к футболисту ПАОКа Нарею
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что армейцы не интересуются нападающим греческого ПАОКа Халедом Нареем
20:53
Англия обыграла Португалию и вышла в полуфинал молодёжного чемпионата Европы по футболу
Сборная Англии по футболу нанесла поражение команде Португалии и оформила выход в полуфинал молодёжного чемпионата Европы 2023 года.
20:53
Мишин: Туктамышева прибыла на сборы в Турцию
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин сообщил, что чемпионка мира Елизавета Туктамышева присоединилась к команде на учебно-тренировочным сборах.
20:52
Шольц заявил, что Украина во времена СССР была «самостоятельным государством»
Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что Украина во времена СССР была «самостоятельным государством», а Крым — её частью.
20:51
Fakt: адвокаты Левандовски потребовали удалить мемы про футболиста
Адвокаты нападающего «Барселоны» и сборной Польши Роберта Левандовски выступили против создателей мемов из-за содержащейся в них ложной информации, ударившей по имиджу футболиста
20:42
МИД: Белоруссия — первая в очереди стран, готовых стать площадкой переговоров по Украине
Заместитель главы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич в интервью СТВ заявил, что Минск станет первым в очереди государств, готовых предоставить площадку для возможных переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины.
20:36
Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР восемь снарядов
Вооружённые силы Украины выпустили восемь снарядов по Горловке в Донецкой Народной Республике.
20:33
Двукратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Игнатьев завершил карьеру
Старший тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила, что двукратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Никита Игнатьев принял решение завершить карьеру.
20:29
РИА Новости: у «Динамо» не будет проблем с получением денег за Моро
Московское «Динамо» не столкнётся с проблемами при получении денег за трансфер хорватского полузащитника Николы Моро в итальянскую «Болонью».
20:22
В Петербурге арестовали водителя, сбившего в нетрезвом состоянии двух пешеходов
В Петербурге арестован задержанный ранее водитель автомобиля Mazda, сбивший двух пешеходов, один из которых скончался.
20:21
Spiegel: Польша и ФРГ не смогли договориться о постройке цехов по ремонту танков для ВСУ
Власти Германии и Польши до сих пор не смогли договориться о создании ремонтного центра для танков Leopard и другой техники для Вооружённых сил Украины.
20:19
Главный тренер «Коринтианса»: Клаудиньо — превосходный игрок, но я не слышал о переговорах
Главный тренер «Коринтианса» Хорхе Сампаоли прокомментировал информацию об интересе бразильского клуба к полузащитнику петербургского «Зенита» Клаудиньо.
20:14
Орлов: у «Спартака» селекционные дела шли неудачно в последние годы
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов считает, что при определённых преобразованиях московский «Спартак» сможет реально претендовать на золото Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24.
20:11
BFMTV: во Франции на третью ночь беспорядков задействуют 45 тысяч полицейских и жандармов
Почти 45 тыс. полицейских и жандармов будут задействованы во Франции для борьбы с беспорядками.