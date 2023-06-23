«Зеленский пытается ублажить своих хозяев из НАТО»: Скотт Риттер — о контрнаступлении Киева

Киев принял решение начать контрнаступление исключительно по политическим соображениям, считает бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер. Как заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, операция была инициирована украинским руководством для того, чтобы странам НАТО было что предъявить на предстоящем саммите, дабы убедить и самих себя, и своих избирателей в правильности избранного ими курса.

Вы бы охарактеризовали такое решение всё-таки начать весеннее наступление как основанное на военных или же на политических соображениях?

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США: Всё это на сто процентов делается на основе политических соображений.





Речь здесь в самом буквальном смысле идёт о том, что Зеленский пытается ублажить своих хозяев из НАТО, создавая видимость больших военных успехов Украины в преддверии саммита альянса, где будет обсуждаться весь этот украинский курс, который он взял.





И чего НАТО уж точно не хочется, так это... Видите ли, у них имеется определённый сценарий, которого они хотят придерживаться. Однако даже для того, чтобы хотя бы чисто формально этот сценарий отработать, они должны сначала суметь обмануть и себя самих, и избирателей в каждой из стран альянса, убедив всех в том, что, если продолжить вкладывать средства в украинскую машину, будет потенциал получить итог, который будет желателен не только для самой Украины, но и для НАТО.





Но если прибыть в Вильнюс 11 июля — в этот день и стартует саммит НАТО, — имея при этом на руках лишь погибших украинцев, уничтоженную технику, сдавшихся в плен солдат, а также российские войска, которые не только успешно обороняются, но ещё и переходят в контратаку и берут как большие, так и маленькие украинские города, — фальшивкой уже не отделаешься: придётся признавать, что проиграл войну. И под проигравшими я здесь имею в виду не только Украину, но и НАТО — коллективный Запад.

Дата выхода в эфир 22 июня 2023 года.