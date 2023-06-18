Le Figaro: встреча лидеров Франции и Саудовской Аравии — сплошные разногласия

Президент Франции Эммануэль Макрон принял у себя лидера Саудовской Аравии наследного принца Мухаммеда ибн Сальмана. Однако, как пишет Le Figaro, в отношениях двух стран множество разногласий по самым разным международным вопросам — от Украины до Ливана, Сирии и Ирана. Да и главной целью визита Сальмана в Париж стали не переговоры с Макроном, а заявка Эр-Рияда на проведение Всемирной выставки 2030 года.

Президент Франции Эммануэль Макрон принимает у себя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Сальмана, и Le Figaro отмечает, что обедали они один на один, ни до, ни после не выступали перед прессой на ступенях Елисейского дворца. И сам визит прошёл без особой огласки. Приезд лидера Саудовской Аравии вызвал критику со стороны правозащитников, которые призвали Макрона поднять тему прав человека при общении с ним. И в Елисейском дворце пообещали это сделать.

В прошлый раз Сальман был в Париже год назад, и с тех пор поводов для дипломатических разногласий между странами стало только больше. Многие десятилетия Саудовская Аравия была одновременно и клиентом, и союзником Франции на Ближнем Востоке. Но под фактическим руководством молодого принца, учитывая преклонный возраст его отца-короля, «королевство стало неуправляемым союзником и менее хорошим клиентом».

Украина, Ливан, Сирия, Иран — «по каждому из этих вопросов позиции Франции и Саудовской Аравии больше не совпадают», пишет автор статьи. Что касается Украины, Эммануэль Макрон хотел убедить лидера Саудовской Аравии отдалиться от России, которую Сальман ни разу не осудил. В случае Ливана, последней страны на Ближнем Востоке, где Париж всё ещё имеет влияние и где Эр-Рияд уже давно давит на суннитскую общину, Сальман не хочет ему помогать выходить из экономического и финансового кризиса. При этом в этой стране царит ещё и политический кризис: там сейчас нет ни президента, ни премьер-министра. Макрон и Сальман выступили с заявлением, что эту ситуацию необходимо разрешать.

Кроме того, в марте Саудовская Аравия и Иран сблизились, восстановив дипломатические отношения после многолетнего отчуждения. И, как отмечает автор статьи, это ещё одна тема, по которой Париж и Эр-Рияд не совсем на одной волне. Франция, у которой плохие отношения с Ираном, хотела бы, чтобы на Иран оказывалось давление и впредь. А лидер Саудовской Аравии, наоборот, стремится к стабильности региона, чтобы проводить намеченные реформы. Поэтому он выступает за умиротворение и диалог, чтобы ни с кем не враждовать. И в частности, Эммануэль Макрон хотел узнать, как его собеседник оценивает иранскую угрозу и что собирается с ней делать.

Наконец, по Сирии их взгляды расходятся ещё сильнее. Эр-Рияд пригласил президента Башара Асада на недавний саммит Лиги арабских государств, который прошёл в столице Саудовской Аравии, что символизирует собой серьёзный поворот в его политике. Париж, со своей стороны, по-прежнему настроен против какого-либо сближения с сирийским главой государства. Поэтому в совместном заявлении лидеры лишь напомнили о своей приверженности безопасности и стабильности на Ближнем и Среднем Востоке.

Мухаммед ибн Сальман планирует провести почти неделю во Франции, где он владеет несколькими особняками, в том числе роскошным замком недалеко от Парижа. В частности, он намерен выдвинуть кандидатуру своей страны для проведения Всемирной выставки 2030 года. Как отмечает Le Figaro, в этом состоит главная цель его визита в Париж.