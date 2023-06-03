«Колоссальная поездка» — Скотт Риттер рассказал о своих впечатлениях от визита в Россию

Российский народ был настолько дружелюбен, насколько это возможно, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, комментируя свою недавнюю поездку в Россию. Он назвал её «колоссальной», отметив при этом, что ощущает огромную ответственность, поскольку его слушают и к нему прислушиваются миллионы людей.

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США: Это была замечательная поездка. Замечательнее, чем я мог когда-либо ожидать. Организаторы были превосходными. Все, кто участвовал, были великолепны. Российский народ был настолько дружелюбен, насколько это возможно.



Мы сделаем документальный фильм «Ведение мира». И начиная с этого четверга, я на еженедельной основе буду публиковать по одной главе рассказа об этой поездке.



Я на этой неделе начну просто объяснять, как удалось осуществить эту поездку, кто выступил в качестве организаторов и какова была её цель. Публикации будут выходить на Substack. Надеюсь, люди окажут поддержку. Было проделано много работы. Много работы. И, как и с фильмом, ещё много работы предстоит проделать.



Дамы и господа, которые нас смотрят. Я здесь, чтобы прямо сейчас сказать вам: «Ведение мира» — это явление. Если бы это было не так, то всё бы свелось к заявлениям: знаете, я еду в Россию; и вот отпуск закончен, и дело сделано. Но мы будем говорить об этом в течение очень, очень долгого времени. Возможно, более года. Поскольку это демонстрирует, насколько важен этот вопрос и насколько важна эта поездка.



Это была колоссальная поездка. Не знаю, смогу ли я объяснить американцу, который… Думаю, это никак не освещалось в американских СМИ. Совсем никак.



Но мы это освещаем.



СКОТТ РИТТЕР: Только мы. Да.



Да.



СКОТТ РИТТЕР: Такого нельзя сказать о российских СМИ. Там это полноценно освещалось. Куда бы я ни ходил…



Они показывали то, как вы и Вика ходили в магазин. Это демонстрация вашей известности, ведь даже вашему походу за колой, или что там было, придаётся большое значение.



СКОТТ РИТТЕР: Да.



Какие ощущения были от того, что в России всё это воспринималось как новость?



СКОТТ РИТТЕР: Мой визит был новостью в России. Крупной новостью. Все смотрят наше шоу. Все смотрят каждое видео, в котором я участвую. Они всё впитывают. И это огромное бремя, но не в плохом смысле этого слова. Я думаю, вернувшись из этой поездки, я осознал, что… Я всегда отношусь к выступлениям серьёзно и всегда, как ты знаешь, стараюсь опираться на факты. Но осознавать тот факт, что буквально миллионы людей слушают и прислушиваются к каждому твоему слову, — это ответственность. Огромная ответственность. Из-за этого то, что мы делаем, приобретает ещё большую важность и ещё больше укрепляет нас в нашей миссии.



Дата публикации 01 июня 2023 года.