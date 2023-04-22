WION: президент Мексики продал самолёт, чтобы построить больницы

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор продал свой самолёт Таджикистану, сообщает WION. Он критиковал своих предшественников за пользование люксовым авиатранспортом, тогда как сам он использует коммерческие рейсы. Вырученные деньги он обещает отправить на строительство двух больниц в беднейших регионах страны.

Самолёт президента Мексики был продан. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор постоянно использовал его в качестве оружия против своих предшественников. Обрадор объявил о продаже в сообщении в Twitter. Он также добавил, что сходная цена за Boeing 787 Dreamliner, которым пользовался его предшественник Энрике Пенья Ньето, составляет около 92 миллионов долларов. Президентский самолёт был продан в Таджикистан. По словам Обрадора, деньги от продажи пойдут на строительство двух больниц в маргинальных районах.

АНДРЕС МАНУЭЛЬ ЛОПЕС ОБРАДОР, президент Мексики: Мы используем деньги от продажи этого самолёта, чтобы построить две больницы на 80 коек в беднейших районах Мексики.

ХОРХЕ МЕНДОСА, директор Национального банка государственных работ и услуг Мексики: Продажа была осуществлена Республике Таджикистану, это страна из бывшего Советского Союза, через их государственный комитет по инвестициям и управлению имуществом. Они сейчас в Мексике, и у них есть около 10 дней, начиная с сегодняшнего, чтобы переправить самолёт в их страну.

Президент из левых сил десятилетиями выступал против коррупции политических элит. В 2018 году вскоре после того, как Лопес Обрадор вступил в должность, он объявил о планах по продаже самолёта. А для собстевнных поездок он использует коммерческие рейсы, проповедуя скромность в президентской должности.

Дата выхода в эфир 21 апреля 2023 года.