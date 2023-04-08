CNN: Магнус Карлcен проиграл онлайн-турнир из-за неверного движения мышью
Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен проиграл матч онлайн-турнира Champions Chess Tour Chessable Masters 2023 американскому гроссмейстеру Хикару Накамуре, сообщает CNN. Причиной поражения стала драматичная ошибка, допущенная Карлсеном при управлении компьютерной мышью. Отмечается, что на кону был выход в финал турнира: теперь там сыграют Накамура и Фабиано Каруана.
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