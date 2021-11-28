FAZ: Карлсен и Непомнящий удивили друг друга во второй партии матча за титул чемпиона мира
Судя по всему, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен предпринял попытку как можно раньше захватить преимущество в своём пятом противостоянии за звание чемпиона мира по шахматам, пишет Frankfurter Allgemeine. Как отмечает издание, Карлсен не намерен дать россиянину Яну Непомнящему шанс освоиться в непривычном для него формате. Кроме того, в интервью перед матчем норвежец заявил, что Непомнящий хуже играет после поражений.
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