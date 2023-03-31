France 3: «отвлекающий манёвр» не удался — в Верхних Альпах Макрона встретили протестами

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в департамент Верхние Альпы, чтобы рассказать о планах по сокращению расхода воды, однако встречающие его демонстранты больше хотели поговорить о пенсионной реформе. По их словам, глава государства пытается выйти из кризиса, переключив общественное внимание на другую важную проблему, однако продолжает говорить общими шаблонными фразами, передаёт France 3.
Сегодня утром атмосфера накалилась ещё до прибытия президента.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ:Отойдите!
ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Кто подавляет протесты? Кому нужны рабочие?
По случаю своей новой поездки в этот регион Эммануэль Макрон решил завести разговор об экономии воды. Однако встречающая его группа — примерно 200 человек — хочет больше поговорить не о воде, а о пенсионной реформе.
УЧАСТНИЦА ПРОТЕСТОВ:Мы должны молчать, мы должны терпеть, а я не хочу терпеть.
УЧАСТНИК ПРОТЕСТОВ: Это отвлекающий манёвр, то есть Макрон ищет пути выхода из кризиса и новые темы для обсуждений. Экологические проблемы поднимались уже давно, но он никогда их не рассматривал.
ДРУГАЯ УЧАСТНИЦА ПРОТЕСТОВ: Он заговаривает зубы (смеётся).
Эммануэль Макрон решил представить план по рациональному использованию водных ресурсов в департаменте Верхние Альпы. Демонстранты останутся на оцепленном участке и, таким образом, не смогут с ним поговорить. Несколько дней назад в Сент-Солине прошли протесты против установки огромных водохранилищ, поэтому многие ждут выступления президента об использовании воды, но без особой надежды.
ДРУГОЙ УЧАСТНИК ПРОТЕСТОВ: Думаю, мы услышим прекрасный пример шаблонного языка политиков (смеётся). Вот увидите, там будет: «Да, мы собираемся это сделать, но в то же время хотим всё сохранить. Нужно приложить усилия, нужно, чтобы все понимали, что если мы хотим, чтобы у наших детей было будущее, нужно сохранить воду».
Не успел Эммануэль Макрон приехать на берег водохранилища Сер-Понсон, как стражи правопорядка арестовали уже двух человек.
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