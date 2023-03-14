Fox News: сперва соцсети, теперь земельный запрет — Южная Дакота развернула агрессивную борьбу с китайским влиянием на США

Южная Дакота намерена агрессивно бороться с китайским влиянием в США, заявила в эфире Fox News губернатор штата Кристи Ноэм. Она первая запретила TikTok, а теперь не позволит китайцам покупать землю в её штате. «Раз не хватает твёрдой руки в Белом доме, мы делаем то, что от нас требуется, для защиты наших граждан», — добавила политик.

Сегодня с нами губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм. Спасибо, что присоединились к нам, рады вас видеть.

КРИСТИ НОЭМ, губернатор Южной Дакоты: Доброе утро, Мария, спасибо за приглашение.

Что вы можете рассказать нам о том, как Коммунистическая партия Китая скупает землю в вашем штате?

КРИСТИ НОЭМ: Ну, они ещё не очень укоренились здесь, в Южной Дакоте. Но мы намерены остановить их на подходе. Мария, Южная Дакота будет домом бомбардировщика нового поколения, который будет защищать Соединённые Штаты следующие 25-30 лет.





Мы очень рады, что нас выбрали для этой военной техники, но также понимаем меру нашей ответственности. Мы не позволим Китаю покупать землю где-либо вблизи этой базы ВВС, чтобы они могли следить за нами или владеть активом внутри наших границ, который они могут использовать для разрушения США.





Я надеюсь, что каждый штат подойдёт к этому вопросу так же серьёзно, как Южная Дакота. Мы весьма агрессивно отстаивали свою позицию, и мы убедимся, что нашу землю они не покупают. Я стала первым губернатором, кто ввёл запрет на TikTok в своём штате. Нашему примеру последовали две дюжины других штатов, а затем и конгресс присоединился.

Мы очень рады, что у многих раскрываются глаза на то, как Китай использует все возможности для слежки за американцами. Ведь у них есть план на две тысячи лет по разрушению нашей страны. Они намерены добиться своего и использовать все силы и средства. Именно поэтому нам так важно сейчас проснуться и положить конец вмешательству в нашу жизнь.

Ваша политика по отношению к китайской коммунистической партии намного жёстче политики Байдена. Поэтому мы постоянно ставим под сомнение его мягкий подход к доминированию Китая. Очень интересно. Вы упомянули бомбардировщик, а здесь выстраивается уже целая цепочка. Тот же шар над нашими военными или ядерными объектами или скупка земли вблизи от тех военных объектов. Какова здесь цель?

КРИСТИ НОЭМ: Цель одна — контроль над нами, уничтожение нас. Китай понимает: единственный путь к глобальному господству — избавиться от Соединённых Штатов. Мы им мешаем. И они будут использовать своих же врагов вроде России, или Северной Кореи, или Ирана для своеобразного сотрудничества, чтобы разрушить нас. Поэтому нам надо просыпаться каждый день и вспоминать то, чем они занимаются уже не одно поколение.





Я занимаюсь землями сельхозназначения 25 лет, я входила в состав комитета по вооружённым силам, когда была в конгрессе. Я видела, что они покупают наши компании по производству удобрений, наши химзаводы, покупают наши системы обработки, снабжение продовольствием, чтобы контролировать нас.

Они не только манипулируют своей валютой, воруют нашу интеллектуальную собственность — теперь они покупают нашу землю, чтобы укорениться прямо здесь, в самом сердце США. Чтобы следить за нашей системой обороны. Это вызывает тревогу. Для Южной Дакоты такая агрессивность не свойственна. Но раз не хватает твёрдой руки в Белом доме, мы делаем то, что от нас требуется, для защиты наших граждан.

Дата выхода в эфир 13 марта 2023 года.