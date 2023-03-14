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Fox News: сперва соцсети, теперь земельный запрет — Южная Дакота развернула агрессивную борьбу с китайским влиянием на США

Материал представлен в переводе ИноТВ
Южная Дакота намерена агрессивно бороться с китайским влиянием в США, заявила в эфире Fox News губернатор штата Кристи Ноэм. Она первая запретила TikTok, а теперь не позволит китайцам покупать землю в её штате. «Раз не хватает твёрдой руки в Белом доме, мы делаем то, что от нас требуется, для защиты наших граждан», — добавила политик.
Сегодня с нами губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм. Спасибо, что присоединились к нам, рады вас видеть. 
 
КРИСТИ НОЭМ, губернатор Южной Дакоты: Доброе утро, Мария, спасибо за приглашение. 
 
Что вы можете рассказать нам о том, как Коммунистическая партия Китая скупает землю в вашем штате? 
 
КРИСТИ НОЭМ: Ну, они ещё не очень укоренились здесь, в Южной Дакоте. Но мы намерены остановить их на подходе. Мария, Южная Дакота будет домом бомбардировщика нового поколения, который будет защищать Соединённые Штаты следующие 25-30 лет. 

Мы очень рады, что нас выбрали для этой военной техники, но также понимаем меру нашей ответственности. Мы не позволим Китаю покупать землю где-либо вблизи этой базы ВВС, чтобы они могли следить за нами или владеть активом внутри наших границ, который они могут использовать для разрушения США. 

Я надеюсь, что каждый штат подойдёт к этому вопросу так же серьёзно, как Южная Дакота. Мы весьма агрессивно отстаивали свою позицию, и мы убедимся, что нашу землю они не покупают. Я стала первым губернатором, кто ввёл запрет на TikTok в своём штате. Нашему примеру последовали две дюжины других штатов, а затем и конгресс присоединился. 
 
Мы очень рады, что у многих раскрываются глаза на то, как Китай использует все возможности для слежки за американцами. Ведь у них есть план на две тысячи лет по разрушению нашей страны. Они намерены добиться своего и использовать все силы и средства. Именно поэтому нам так важно сейчас проснуться и положить конец вмешательству в нашу жизнь. 
 
Ваша политика по отношению к китайской коммунистической партии намного жёстче политики Байдена. Поэтому мы постоянно ставим под сомнение его мягкий подход к доминированию Китая. Очень интересно. Вы упомянули бомбардировщик, а здесь выстраивается уже целая цепочка. Тот же шар над нашими военными или ядерными объектами или скупка земли вблизи от тех военных объектов. Какова здесь цель? 
 
КРИСТИ НОЭМ: Цель одна — контроль над нами, уничтожение нас. Китай понимает: единственный путь к глобальному господству — избавиться от Соединённых Штатов. Мы им мешаем. И они будут использовать своих же врагов вроде России, или Северной Кореи, или Ирана для своеобразного сотрудничества, чтобы разрушить нас. Поэтому нам надо просыпаться каждый день и вспоминать то, чем они занимаются уже не одно поколение. 

Я занимаюсь землями сельхозназначения 25 лет, я входила в состав комитета по вооружённым силам, когда была в конгрессе. Я видела, что они покупают наши компании по производству удобрений, наши химзаводы, покупают наши системы обработки, снабжение продовольствием, чтобы контролировать нас. 
 
Они не только манипулируют своей валютой, воруют нашу интеллектуальную собственность  теперь они покупают нашу землю, чтобы укорениться прямо здесь, в самом сердце США. Чтобы следить за нашей системой обороны. Это вызывает тревогу. Для Южной Дакоты такая агрессивность не свойственна. Но раз не хватает твёрдой руки в Белом доме, мы делаем то, что от нас требуется, для защиты наших граждан. 
 
Дата выхода в эфир 13 марта 2023 года.
 
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источник
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