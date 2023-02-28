WT: после Второй мировой США не побеждали в конфликтах — Байдену пора прояснить, чего он хочет добиться на Украине

Все конфликты, в которых США принимали участие после Второй мировой войны, закончились либо тупиком, либо поражением, пишет обозреватель Кэл Томас в статье для The Washington Times. В этой связи не ясно, какие цели преследует Вашингтон, поддерживая Украину в конфликте с Россией, особенно на фоне серьёзных финансовых проблем американского государства.

Спустя год после начала украинского кризиса время задать трудные вопросы, пишет обозреватель Кэл Томас в своей статье для The Washington Times. По мнению Томаса, главным вопрос состоит в том, какова цель США в украинском конфликте.

Автор отмечает, что с момента победы во Второй мировой войне США были вовлечены в целый ряд конфликтов — и все они закончились либо поражением, либо тупиком. Первым таким конфликтом стала Корейская война, закончившаяся патовой ситуацией и унёсшая жизни 33 тыс. американских солдат.



Во Вьетнаме США и вовсе проиграли, потеряв 58 220 убитыми. Военная операция американской армии в Ираке поначалу казалась успешной, однако установленное по её результатам новое иракское правительство по-прежнему нестабильно. Что же касается Афганистана, то эта операция завершилась тем, что к власти в стране вновь пришёл «Талибан»*.

Теперь же США оказывают помощь Украине, не отправляя на украинскую территорию свои войска, пишет Томас. Вашингтон принял на себя основное финансовое бремя этого конфликта, в то время американский госдолг уже перевалил за $31 трлн.



При этом США не имеют полного контроля над поставляемой Украине помощью: в связи с этим она может быть использована не по назначению, учитывая украинскую коррупционную историю, считает Томас. В этой связи Томас задаётся вопросом, какие цели Вашингтон преследует на Украине, и высказывает мнение, что Джо Байден должен чётко их сформулировать.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.