Bloomberg: неприемлемо для США и ЕС — на Западе раскритиковали мирный план Китая по украинскому конфликту

США и Европа обвиняют Пекин в предвзятости из-за дружественных отношений с Москвой и опасаются, что прекращение огня позволит российским силам упрочить свои позиции, пишет Bloomberg. Несмотря на растущую во всём мире обеспокоенность последствиями боевых действий, Штаты планируют продолжать спонсировать Киев, сообщает автор материала.

Такие предложения «будут неприемлемы для США и большинства европейских стран», — прокомментировал Нил Томас, старший аналитик Eurasia Group опубликованный МИД КНР план мирного урегулирования конфликта на Украине. На Западе опасаются, что предложенное прекращение огня может помочь российским войскам укрепить свои позиции и даст Москве время «перевести дух», пишет Bloomberg.

Китай также призвал незамедлительно снять с России санкции, которые не были одобрены Советом Безопасности ООН, что не могло не вызвать недовольство в США и Европе: «У нас есть мирный план прямо здесь, перед нами. Он называется Уставом Организации Объединённых Наций», — заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Ранее Пекин воздержался при голосовании по резолюции, призывающей Россию прекратить специальную операцию; всего против проголосовали 7 стран, воздержались 32.

Сами стороны конфликта, по-видимому, не намерены прекращать осуществление боевых задач, что только подстёгивает скептицизм Запада в отношении «мирного плана» Китая. К тому же Пекин зачастую не воспринимают как беспристрастного посредника в конфликте, поскольку он поддерживает в числе прочего позицию Москвы по сопротивлению расширению границ НАТО. Ранее США предостерегли КНР от предоставления России военной помощи, а также выразили обеспокоенность в связи с потенциальной передачей ей разведывательных данных, отмечает автор материала.

За несколько дней до обнародования мирных предложений глава китайской дипломатии Ван И встретился с президентом Владимиром Путиным в Москве, назвав связи между странами «прочными, как скала», и способными «выдержать испытание международными рисками». Председатель КПК Китая Си Цзиньпин с момента обострения конфликта на Украине общался с российским коллегой как минимум четыре раза и ни разу не говорил с Зеленским — этот факт вызвал критику со стороны европейских дипломатов, полагающих, что посредник обязан активно взаимодействовать со всеми сторонами конфликта, прежде чем выдвигать вариант мирного соглашения.

Пекин пошёл на подобный шаг вскоре после того, как президент Бразилии Лула да Силва активизировал кампанию по посредничеству в урегулировании кризиса. Это, вероятно, стало своего рода сигналом о встревоженности ряда развивающихся стран в связи с последствиями вооружённых действий. Даже в американском конгрессе часть политиков выступает против помощи Украине ввиду крайне затяжного характера конфликта, однако Джо Байден продолжает обещать «непоколебимо поддерживать» Киев, которому выделят ещё как минимум $2 млрд, отмечает Bloomberg.