NTD рассказал, как бразильские школы самбы готовятся к главному карнавалу года

В Бразилии начинается главный карнавал года. Как передаёт NTD, это первый карнавал после пандемии, который пройдёт без каких-либо ограничений. В ближайшие дни на улицы Рио-де-Жанейро выйдут тысячи учеников разных школ самбы в ярких нарядах и проедут сотни красиво украшенных платформ.

В Бразилии начинается главный карнавал года. По мере его приближения танцевальные школы Рио-де-Жанейро были заняты обучением бразильцев и иностранных гостей тому, как двигаться под самбу. Этот танец в прошлом году признали нематериальным культурным наследием штата.

В хореографическом центре в Рио Алекс Кутинью раскрывает секреты самбы для всех желающих. Сегодня в его классе танцоры и инструкторы самбы, а также гости из Аргентины, Австралии, США и Новой Зеландии.

АЛЕКС КУТИНЬО, учитель танцев: Самба — это как религия. Она рождается в наших сердцах, в сердцах учеников школы. Самбу нужно уважать. Её признали спустя долгое время.

В конце проводится соревнование между тремя танцевальными коллективами. Многие из них уже скоро появятся на карнавале в Рио в качестве профессиональных танцоров.

ГАБИ КАРДЕНАС, участница уроков самбы: Не знаю, почему в Австралии самба настолько популярна, но мы её просто обожаем. Все учителя самбы в Австралии настоятельно рекомендуют поехать в Бразилию, чтобы изучить корни танца.

В ближайшие дни на улицы города выйдут тысячи учеников разных школ самбы в ярких нарядах и проедут сотни красиво украшенных платформ. Обычно также приезжают любители карнавала со всего мира.

А так проходили репетиции на самбадроме в Рио. Это специально отведённое место для проведения карнавала.

Ритм танцев сменяется от медленного к быстрому. Танцоры должны быть хорошо подготовлены.

СЕСИЛИЯ ДА КОШТА, танцовщица: Мы учим движения и танцуем в такт ударным инструментам. Некоторые опытные танцоры самбы выбирают ритм одного инструмента и следуют за ним: либо за большим бас-барабаном, либо за тамбурином или шейкеру. Так что многое зависит от слуха танцора.

Звуки самбы будут сотрясать Рио до 25 февраля. Это будет первый карнавал после пандемии, который пройдёт без каких-либо ограничений.

Дата выхода в эфир 17 февраля 2023 года.