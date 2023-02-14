BFM TV: индийские власти передумали превращать День святого Валентина в «День обнимания коров»

Совет по защите животных индийского правительства отозвал инициативу по переименованию Дня святого Валентина в день обнимания коров, сообщает BFM TV. Как поясняет телеканал, это решение было принято после волны насмешек, последовавшей за предложением властей. Идея чиновников была в том, чтобы привлечь внимание к традиционным индуистским ценностям на фоне роста западного влияния, однако поддержки они не получили, отмечается в телепередаче.

Сегодня Мари выбрала историю о Дне святого Валентина. Перенесёмся в Индию. Похоже, что индийские власти проводят этот праздник невесело.

МАРИ ЖЕНТРИК, ведущая BFM TV: Именно. Они оказались в центре скандала. По-видимому, для них этот день пройдёт не под знаком любви. Я уже рассказывала вам, что случилось. Всё началось 6 февраля, когда Совет по защите животных, небольшой департамент индийского правительства, предложил переименовать День святого Валентина в Cow Hug Day — то есть День обнимания коров. По этому вопросу было опубликовано целое заявление, так что всё было очень серьёзно. В этом заявлении население призывали обнимать коров, чтобы спасти индуистскую культуру от натиска западных ценностей. В документе объяснялось, что корова — краеугольный камень индийской культуры.

Выбор был не случаен: всем известно, что в индийской культуре корова — священное животное. Вот уже много лет националистическое индуистское правительство приумножает меры для привлечения внимания к коровам. Однако всё пошло не по плану. Сначала индийская пресса сочла, что речь идёт о шутке или о фальшивой новости, однако в конечном счёте журналисты поняли, что это не так и всё очень серьёзно. После этого на правительство тут же хлынула волна насмешек, скетчей, карикатур. Одну из них вы видите сейчас на экране. Вот она. Здесь мы видим господина, который пытается приласкать молодую белую корову, но стоящий рядом с ней бык говорит: «Нет, держись от неё подальше, это моя Валентинка». Насмешек было множество.

Поэтому Совет по защите животных решил сдать назад и опубликовал новое заявление — на этот раз очень лаконичное, всего в три строчки — в котором пояснил, что инициатива о создании «Дня обнимания коров» отозвана. Я размышляла о том, что же произошло, поскольку всё это довольно странно с точки зрения связей с общественностью: в одном заявлении — одно, в другом — другое. Об этом я побеседовала с индийским журналистом из Нью-Дели, который объясняет, что на самом деле это всего лишь политика. Послушайте.

НИЛАНДЖАН МУХОПАДХАЙ, индийский журналист: Это решение небольшого департамента индийского правительства обернулось серьёзнейшими последствиями. Чиновники среднего звена в правительстве хотели угодить начальству, принимая решение, которое усилило бы националистическую индуистскую повестку. Для партии это будет уроком — они не могут продвигать свои националистические идеи дальше определённой черты.

МАРИ ЖЕНТРИК: Вот, в Индии тоже есть политика! Значит, День святого Валентина прошёл не как по маслу.

Дата выхода в эфир 14 февраля 2023 года.