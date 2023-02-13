Sky: «очевидное дело» — зам генсека ООН призвал увеличить число коридоров для помощи Сирии

В интервью Sky News координатор чрезвычайной помощи ООН Мартин Гриффитс заявил, что собирается убедить Совбез и Дамаск в необходимости открыть дополнительные коридоры из Турции в Сирию. По его мнению, они помогут увеличить объём поставок гуманитарной помощи и спасти жизни в пострадавшей от масштабного землетрясения стране.

Необходимо срочно открыть дополнительные коридоры из Турции в Сирию, чтобы увеличить объём поставок помощи в пострадавшую от землетрясения страну. Такое мнение в интервью Sky News высказал заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс.

Чиновник собирается посетить Дамаск, чтобы призвать правительство Башара Асада к действию. Он также хочет получить разрешение Совбеза ООН на открытие новых контрольно-пропускных пунктов, против чего ранее выступила Россия, утверждает телеканал.

В результате мощного землетрясения погибли более 3,5 тыс. человек в Сирии. Но поставка помощи в этой раздираемой гражданской войной стране была проблемой задолго до природной катастрофы, отмечает Sky News.

Сирийское правительство, находящееся под санкциями Запада, обратилось за помощью к ООН. При этом оно настаивало, что вся помощь должна координироваться с Дамаском и доставляться внутри Сирии, а не через турецкую границу в районы, контролируемые боевиками.

По словам Гриффитса, он надеется нарастить существующие усилия по поддержке Сирии. «Это масштабная операция… но теперь она будет на уровне и на порядок выше того, что было до землетрясения», — предположил он.

«Мы также добиваемся разрешения от Совета безопасности, чтобы открыть пару дополнительных контрольно-пропускных пунктов и таким образом максимизировать объём поставок, которые мы отправляем людям на северо-западе, — отметил чиновник.

Гриффитс заявил, что продвигаемая им инициатива — «очевидное дело с гуманитарной точки зрения». Ведь «дополнительные пункты должны помочь спасти жизни и оказывать помощь людям на следующем этапе», пояснил Гриффитс. При этом он выразил надежду, что его работа увенчается успехом. «Думаю, в ближайшие пару дней мы это узнаем», — добавил представитель ООН.

Между тем растут опасения относительно других последствий землетрясений в регионе. «Подобные стихийные бедствия — а это, конечно, масштабное стихийное бедствие — обычно сопровождаются загрязнением воды. Люди начинают заболевать», — обратил внимание Гриффитс.

По его словам, на северо-западе Сирии уже наблюдается холера. Она может распространиться на другие регионы, если не удастся обеспечить стабильное водоснабжение. «Иногда существуют определённые ограничения, налагаемые санкциями. Мы должны убедиться, что этого не произойдёт», — подчеркнул чиновник, призвав не политизировать распределение помощи.

Гриффитс также выразил беспокойство по поводу ухудшения безопасности в Турции, где некоторые гуманитарные организации приостановили свою деятельность. Он назвал ситуацию «по-настоящему тревожной», но объяснил эксцессы «невероятным напряжением», которое пришлось перенести пострадавшим.