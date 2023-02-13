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Sky: «очевидное дело» — зам генсека ООН призвал увеличить число коридоров для помощи Сирии

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В интервью Sky News координатор чрезвычайной помощи ООН Мартин Гриффитс заявил, что собирается убедить Совбез и Дамаск в необходимости открыть дополнительные коридоры из Турции в Сирию. По его мнению, они помогут увеличить объём поставок гуманитарной помощи и спасти жизни в пострадавшей от масштабного землетрясения стране.
Sky: «очевидное дело» — зам генсека ООН призвал увеличить число коридоров для помощи Сирии
AP

Необходимо срочно открыть дополнительные коридоры из Турции в Сирию, чтобы увеличить объём поставок помощи в пострадавшую от землетрясения страну. Такое мнение в интервью Sky News высказал заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс.

Чиновник собирается посетить Дамаск, чтобы призвать правительство Башара Асада к действию. Он также хочет получить разрешение Совбеза ООН на открытие новых контрольно-пропускных пунктов, против чего ранее выступила Россия, утверждает телеканал.
 
В результате мощного землетрясения погибли более 3,5 тыс. человек в Сирии. Но поставка помощи в этой раздираемой гражданской войной стране была проблемой задолго до природной катастрофы, отмечает Sky News.
 
Сирийское правительство, находящееся под санкциями Запада, обратилось за помощью к ООН. При этом оно настаивало, что вся помощь должна координироваться с Дамаском и доставляться внутри Сирии, а не через турецкую границу в районы, контролируемые боевиками.
 
По словам Гриффитса, он надеется нарастить существующие усилия по поддержке Сирии. «Это масштабная операция… но теперь она будет на уровне и на порядок выше того, что было до землетрясения», — предположил он.
 
«Мы также добиваемся разрешения от Совета безопасности, чтобы открыть пару дополнительных контрольно-пропускных пунктов и таким образом максимизировать объём поставок, которые мы отправляем людям на северо-западе, — отметил чиновник.
 
Гриффитс заявил, что продвигаемая им инициатива — «очевидное дело с гуманитарной точки зрения». Ведь «дополнительные пункты должны помочь спасти жизни и оказывать помощь людям на следующем этапе», пояснил Гриффитс. При этом он выразил надежду, что его работа увенчается успехом. «Думаю, в ближайшие пару дней мы это узнаем», — добавил представитель ООН.
 
Между тем растут опасения относительно других последствий землетрясений в регионе. «Подобные стихийные бедствия — а это, конечно, масштабное стихийное бедствие — обычно сопровождаются загрязнением воды. Люди начинают заболевать», обратил внимание Гриффитс.
 
По его словам, на северо-западе Сирии уже наблюдается холера. Она может распространиться на другие регионы, если не удастся обеспечить стабильное водоснабжение. «Иногда существуют определённые ограничения, налагаемые санкциями. Мы должны убедиться, что этого не произойдёт»,  подчеркнул чиновник, призвав не политизировать распределение помощи.
 
Гриффитс также выразил беспокойство по поводу ухудшения безопасности в Турции, где некоторые гуманитарные организации приостановили свою деятельность. Он назвал ситуацию «по-настоящему тревожной», но объяснил эксцессы «невероятным напряжением», которое пришлось перенести пострадавшим.
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