Sky News Australia: кольцо вокруг карликовой планеты Куаоар озадачило астрофизиков
Это действительно интересно, Брэд, потому что кольцо вокруг далёкой карликовой планеты бросает вызов нашему представлению о том, как формируются спутники. Можете ли вы объяснить нам это?
БРЭД ТАКЕР, специалист по астрофизике и космологии: Да. Возьмём Плутон. Мы думаем о таких вещах, как будто они представлены на планетарной карте сами по себе. На самом деле есть множество карликовых планет, и одна из них — в частности, Куаоар — находится действительно далеко по сравнению с Плутоном. Но недавно было обнаружена кольцевая система — по сути, скопище камней и булыжников, которое сформировалось вокруг. И что в данном случае имеет по-настоящему критическое значение, она прошла ту точку, в которой мы могли ожидать её существования. Если ты приближаешься настолько близко к планете или карликовой планете, гравитация объекта крошит и ломает тебя. В общем-то, мы считаем, что это произойдёт со спутниками Марса. У Марса есть два небольших спутника, которые медленно приближаются к планете, и когда они достигнут определённой точки, гравитация расколет их.
Но в данном случае они находятся намного дальше, так что они на самом деле должны были сформироваться в спутники. Со временем обломки слипаются друг с другом, становятся тяжелее, они получают больше гравитации, их притягивает сильнее, и поэтому они образуют маленькие спутники. Но здесь этого не происходит. Так что этот случай начинает показывать, что, возможно, там присутствует гораздо более широкий спектр материалов — возможно, части, которые не так хорошо склеиваются друг с другом. Потому что всё это действительно замёрзший лёд, и, может быть, там есть какой-то уникальный вид льда в этой спутниковой системе вокруг карликовой планеты, который не подпадает под нормальный процесс образования спутника. И это имеет критическое значение для понимания всех карликовых планет и всех образований, подобных Плутону, того, как они формируются и как формируется вся их система. Потому что Плутон сам имеет пять спутников, и это вызывает множество вопросов.
Дата выхода в эфир 11 февраля 2023 года.