Le Figaro о сближении России и Китая: не просто «брак по расчёту»

Когда Россия и Китай стали говорить об укреплении своих отношений, многие считали, что это лишь временный «брак по расчёту». Однако их сближение идёт высокими темпами, пишет в своей статье для Le Figaro специалист по Китаю Алис Экман. А к Соединённым Штатам Китай относится всё враждебнее.

Не стоит ожидать, что Китай осудит действия России на Украине или что он станет отдаляться от своего «стратегического партнёра», предупреждает китаист Алис Экман в своей статье для Le Figaro. Всё ровно наоборот: скорее Пекин осудит Соединённые Штаты. Например, 30 января представитель МИД Китая на пресс-конференции обвинил США в том, что они «начали кризис на Украине» и способствуют «затягиванию и обострению конфликта», отправляя оружие на Украину.

Впрочем, автор статьи отмечает, что Китай с самого начала постоянно обвинял Штаты в том, что они подливают масла в огонь. Он говорил и про американские биолаборатории, и про провокации НАТО в адрес России.

При этом отношения Росси и Китая за последний год сильно укрепились. Год назад на полях Олимпиады в Китае Путин и Си подписали амбициозную совместную декларацию, и она ни разу не подвергалась сомнению, отмечает автор статьи. И не только на словах: Россия с мая 2022 года является ведущим поставщиком нефти в Китай.

Ожидается, что в ближайшие годы экспорт российского газа в Китай будет тоже постепенно увеличиваться. В сентябре 2022 года года на полях саммита ШОС было объявлено о строительстве нового газопровода «Сила Сибири — 2» между Россией и Китаем. Его должны начать в 2024 году и закончить в 2030 году, и его проектная мощность составляет 50 млрд кубометров газа в год. Эксперты рассчитывают, что он позволит Москве перенаправить поставки газа на восток. Более того, Китай начинает платить за российский газ в рублях и юанях, чтобы освободиться от доллара.

Помимо энергетики, двусторонняя торговля также увеличилась в других секторах. Общий объём торговли между двумя странами вырос в 2022 году почти на 30%. И хотя экспортирует Россия в основном энергоресурсы — почти 70% от её экспорта в Китай, ещё одну важную долю экспорта составляет сельскохозяйственная продукция, и её объёмы тоже растут. Со своей стороны, Китай экспортирует в Россию всё больше технологической продукции, в том числе полупроводники, несмотря на действующие санкции. Помимо всего прочего, в декабре Китай и Россия совместно провели новые военно-морские манёвры в Восточно-Китайском море.

Однако Китай при этом в конце 2022 года «начал операцию по соблазнению Европейского союза и его членов», пишет автор статьи. Китай заявил, в частности, что готов укреплять свои связи с Францией. Но всё равно, когда дело доходит до украинского вопроса, позиция Китая остаётся неизменной.

Видимо, китайская дипломатия считает, что восстановить отношения с европейскими партнёрами можно без корректировки позиции по отношению к России, отмечает автор статьи. Больше того, Китай лишь на поверхности пытается понравиться европейцам, а на самом деле воспринимает европейские страны, особенно те, что помогают Украине, как «прихвостней Соединённых Штатов».

Но европейцы считают, что могут побудить Китай скорректировать свою позицию по отношению к России, в частности благодаря торговым отношениям. Так, во время своего визита в Китай в декабре председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал Си Цзиньпина «использовать своё влияние на Россию». Но пока что торговля не смогла смягчить ситуацию.

Наоборот, во время переговоров Си Цзиньпин сказал Путину: «Китай готов присоединиться к России и всем другим прогрессивным силам в мире, которые выступают против гегемонизма и силовой политики, отвергнуть любой односторонний подход, протекционизм и запугивание».

Сам председатель КНР весной может отправиться в Москву с государственным визитом. При этом визит главы американской дипломатии в Китай, наоборот, отменили, что говорит в очередной раз о напряжённости в отношениях Китая и США.

За последние десять лет сближение России и Китая часто недооценивали, пишет автор статьи. Его часто называли всего лишь прагматичным и временным «браком по расчёту», слишком несбалансированным, чтобы продолжаться долго. Делать ставку на ограниченность китайско-российского сближения тоже рискованно, отмечает автор статьи в Le Figaro. Она предлагает не терять время и признать «структурирующую роль противоречий и солидарность авторитарных режимов».