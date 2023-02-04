19FortyFive: «переговоры — это не волшебство» — эксперт оценил перспективы мирного урегулирования украинского конфликта

Рассуждения о возможных мирных переговорах между Россией и Украиной до сих пор были лишены конкретики, пишет обозреватель 19FortyFive Роберт Фарли. На взгляд эксперта, к украинскому конфликту нельзя в полной мере применить модели соглашений, достигнутых сторонами в ходе войны во Вьетнаме и Югославии, однако опыт этих стран говорит о том, что переговорный процесс между Москвой и Киевом будет сложным и не быстрым.

Рассуждения о том, должно ли международное сообщество подталкивать Украину и Россию к переговорам и каким образом, до сих пор были лишены конкретики в отношении структуры этих переговоров, пишет обозреватель 19FortyFive, эксперт в области дипломатии и вопросов безопасности Роберт Фарли. Тем не менее стоит подумать о некоторых доступных моделях ведения переговоров для прекращения конфликта, считает автор статьи.

В качестве примера одной из таких моделей автор приводит Парижские мирные соглашения, которые в своё время привели к выводу американских войск из Вьетнама. На взгляд автора, эти переговоры имеют некоторое поверхностное сходство с ситуацией на Украине. Соединённые Штаты стремились вывести свои войска из Вьетнама, обеспечив при этом суверенитет своего союзника, напоминает эксперт. Переговоры в конечном счёте привели к выводу американских войск, «хотя и не без эпизодов чудовищного насилия со всех сторон». Однако, по сути, Парижские мирные соглашения не положили конец войне во Вьетнаме, они лишь ограничили роль США в этой войне, которая с разной степенью интенсивности продолжалась ещё три года, отмечает обозреватель.

«Короче говоря, Парижские мирные соглашения являются прекрасной моделью для переговоров, если намерение Соединённых Штатов состоит в том, чтобы создать достойный и политически комфортный интервал между прекращением огня и поражением Украины», — делает вывод Фарли. Смысл использования этой модели может заключаться в том, чтобы вывести Запад из конфликта и передать Украину в сферу влияния России, однако это противоречит существующей политике США, замечает эксперт.

Ещё одна историческая модель мирных переговоров, которую приводит автор, — Дейтонские соглашения, ставшие попыткой положить конец войне в Боснии и Герцеговине. В результате заключённых договорённостей в стране был создан новый конституционный порядок и прочерчены чёткие границы этнических поселений. Эти соглашения подкреплялись военной силой США, символом которой стал самолёт, взлетевший с военно-воздушной базы Райт-Паттерсон. «Каждая из трёх сторон понимала, что Соединённые Штаты могут применить давление, если им не понравится результат, хотя для каждой из них это давление было немного разным», — напоминает обозреватель. Примерно после месяца напряжённых переговоров лидеры достигли соглашения, которое поддерживало мир в Боснии в течение последних 27 лет.

Теоретически Дейтонская модель могла бы быть использована на Украине для решения сложных территориальных проблем, однако на практике рычаги влияния Соединённых Штатов (или любого стороннего посредника) резко ограничены неспособностью силой принудить Россию к уступкам, констатирует автор статьи. Более того, и Россия, и Украина, похоже, безразличны к этническим вопросам, которые были важны для участников войн, последовавших за распадом Югославии, отмечает Фарли. «Tрудно вообразить, что территориальные приобретения России могут быть отменены в результате переговоров», — добавляет эксперт.

Переговоры — это не волшебство. Они требуют тщательной подготовки и могут увенчаться успехом только при благоприятных базовых обстоятельствах, подчёркивает автор статьи. Сторонники принуждения Украины к достижению соглашений с Россией до того, как время для этих переговоров придёт, должны ответить на сложные вопросы о структуре и ожиданиях от любых таких обсуждений, отмечает обозреватель. Он также предостерегает от завышенных ожиданий в отношении срока достижения договорённостей между сторонами. Так, Дейтонские соглашения стали конечной точкой процесса, который начался тремя годами ранее, а переговорный процесс, приведший к Парижским мирным соглашениям, занял почти пять лет, в течение которых война продолжала бушевать, напоминает специалист.