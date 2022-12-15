Haber7: в следующем году Европу ожидает ещё более суровая зима
На пресс-конференции, проведённой в Брюсселе председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Международного энергетического агентства Фатихом Биролом, был обнародован доклад под названием «Как ЕС может предотвратить нехватку природного газа в 2023 году». Как пишет Haber7, Бирол отметил, что в следующем году Европа должна быть готова к ещё более суровой зиме. По его словам, поставок российского газа, вероятно, не будет, а поставки СПГ будут на рекордно низком уровне за все времена. Отметив, что эту зиму Европа может пережить без особых трудностей, Фатих Бирол добавил: «2023 год может быть более трудным, чем 2022-й».
Глава МЭА объяснил это следующими тремя причинами. Экспорт газа из России в Европу в 2021 году составил 140 млрд кубометров, а в этом году упал до 60 млрд. В следующем году эта цифра может опуститься до нуля, и это первая из трёх причин.
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