Haber7: в следующем году Европу ожидает ещё более суровая зима

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол предупредил, что в следующем году Европа должна быть готова к ещё более суровой зиме. Как пишет Haber7, по его словам, в следующем году поставок российского газа, вероятно, не будет, а поставки СПГ будут на рекордно низком уровне за все времена.

На пресс-конференции, проведённой в Брюсселе председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Международного энергетического агентства Фатихом Биролом, был обнародован доклад под названием «Как ЕС может предотвратить нехватку природного газа в 2023 году». Как пишет Haber7, Бирол отметил, что в следующем году Европа должна быть готова к ещё более суровой зиме. По его словам, поставок российского газа, вероятно, не будет, а поставки СПГ будут на рекордно низком уровне за все времена. Отметив, что эту зиму Европа может пережить без особых трудностей, Фатих Бирол добавил: «2023 год может быть более трудным, чем 2022-й».

Глава МЭА объяснил это следующими тремя причинами. Экспорт газа из России в Европу в 2021 году составил 140 млрд кубометров, а в этом году упал до 60 млрд. В следующем году эта цифра может опуститься до нуля, и это первая из трёх причин.

Вторая причина заключается в том, что следующий год может быть непростым и с точки зрения рынков СПГ. Новые мощности СПГ, которые задействованы в настоящее время, составляют 20 млрд кубометров, и это рекордно низкое количество.

В-третьих, добавил Бирол, нет никакой гарантии, что в следующем году будут такие же умеренные погодные условия, как до настоящего времени.

Подчеркнув, что шаги, предпринимаемые Европой для уменьшения зависимости от российского газа, приносят свои плоды, Фатих Бирол добавил: «Если бы этого прогресса не было, потенциальная нехватка газа могла бы составить 60 миллиардов кубометров».