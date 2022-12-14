France 3: во Франции некоторые церковные приходы отказались от отопления для сокращения расходов

Французские церкви не могут претендовать на правительственные субсидии по тарифам на электроэнергию, поэтому ради экономии некоторые приходы решили отказаться от отопления или включать его только на время воскресной службы. Прихожане кутаются в тёплые вещи и с пониманием относятся к таким неудобствам, передаёт France 3.

Для защиты от холода прихожане достают пальто, перчатки, меховые ботинки и шапки. Цены на электроэнергию подскочили, поэтому в это воскресенье во многих приходах месса проходит без отопления. Однако все собравшиеся понимают, что необходимо экономить.

ПРИХОЖАНКА: Мы кутаемся, как и дома (смеётся).

ПРИХОЖАНИН: Мне немного холодно, но всё прошло хорошо (смеётся).

ДРУГОЙ ПРИХОЖАНИН: Нас согревают другие вещи. Вот. Так что нет, меня это не беспокоит.

Религиозные объекты не могут претендовать на субсидии по тарифам. В прошлом году в соборе Клермон-Феррана заплатили за отопление 7 тысяч евро. В этом году тарифы выросли вдвое, несмотря на попытки экономить.

ПОЛ ДЁСТАБЛЬ, священник в соборе Клермон-Феррана (департамент Пюи-де-Дом): Мы постоянно не топим. Мы включаем отопление только на время воскресной службы. На неделе мы не топим.

В Монпелье приняли ещё более радикальное решение: из-за нехватки средств епархия решила этой зимой полностью отказаться от отопления семи приходских церквей.

ЭММАНУЭЛЬ СПИК, начальник технического отдела собора в Монпелье (департамент Эро): Температура в церквях редко опускается ниже десяти градусов по Цельсию, что всё же, на мой взгляд, относительно терпимо для прихожан, которые приходят на один час в неделю. Когда думаешь о том, как живут украинцы, по-моему, можно попросить людей приложить некоторые усилия.

После часовой мессы прихожане всё равно выходят с улыбками на лице.

ПРИХОЖАНКА СОБОРА МОНПЕЛЬЕ: В соборе Монпелье никогда не было жарко. Так что мы не замечаем большой разницы по сравнению с прошлым годом.

ПРИХОЖАНИН СОБОРА МОНПЕЛЬЕ: Такие крупные ансамбли, как этот, очень тяжело отапливать. Так что, как раньше, мы обходимся без него.

Некоторые приходы сейчас обращаются за помощью к своим прихожанам: они организовали специальный сбор средств на оплату счетов за отопление.

Дата выхода в эфир 11 декабря 2022 года.