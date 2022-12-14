Sky News: Великобритания обучает украинских судей вести дела против российских военных

Лондон готовит украинских судей к процессам «российскими военнослужащими, обвиняемыми в военных преступлениях», передаёт Sky News. По информации канала, в первых занятиях в рамках подготовки аналога Нюрнберга, которые прошли на прошлой неделе в «секретном месте», приняли участие 90 судей с Украины. На эту инициативу британская казна выделила £2,5 млрд.

Великобритания обеспечит подготовку группы из 90 украинских судей для проведения судов над «российскими военнослужащими, обвиняемыми в военных преступлениях», сообщает Sky News.

Как пишет сайт канала, британская сторона на прошлой неделе уже провела в «секретном месте» где-то в регионе занятия для первой группы судей — и в ближайшие месяцы планирует организовать для них дополнительные семинары. По данным Sky, на подготовку судей британская казна выделила в общей сложности £2,5 млрд фунтов.

Как сообщила в интервью телеканалу генеральный атторней Англии и Уэльса Виктория Прентис, благодаря данному курсу подготовки «повинных в зверствах лиц» можно будет предать суду ещё до завершения конфликта на Украине. В Лондоне ожидают, что подавляющее большинство судебных процессов по военным преступлениям состоятся на украинской территории и под председательством украинских же судей, отмечается в материале Sky.

Первый процесс над российским военнослужащим, обвинённым Киевом в военных преступлениях, состоялся в мае, а всего украинские органы юстиции успели осудить по соответствующим делам 14 россиян — однако на Украине уже открыли дела более чем по 43 тыс. заявлениям о преступлениях. «Суды по военным преступлениям идут в реальном времени, ведь этот конфликт ещё идёт и отличается крайней жестокостью», — прокомментировала ситуацию госпожа Прентис.

«Чтобы проводить суды по военным преступлениям, Украине приходится справляться со всеми теми известными нам трудностями, которые происходят сейчас в этой стране, включая проблемы с энергоснабжением и организацией процессов», — отметила чиновник.

Как напоминают корреспонденты Sky, президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена в ходе визита в Великобританию ранее в этом месяце призывали к созданию специального трибунала по Украине по аналогии с Нюрнбергским судом, дабы призвать к ответу российское руководство. Международный уголовный суд в Гааге уже начал расследование по вопросу украинского конфликта, однако Зеленские отметили, что, если параллельно будет создан спецтрибунал, спектр преступных деяний, за которые можно будет привлекать виновных, расширится. В отличие от Франции и Европейской комиссии, Великобритания открыто подобную инициативу пока не поддержала — однако, по словам госпожи Прентис, Лондон рассматривает и обсуждает с украинскими властями «все варианты», пишет сайт Sky.

«Уверена, что подавляющее большинство военных преступлений будут рассматриваться украинскими судьями на Украине, ведь свидетели и улики находятся там. Но я также не сомневаюсь, что международное сообщество захочет в какой-то момент добиться правосудия, увидеть, как оно свершится. В какой форме это произойдёт, мы пока не знаем. Мы рассматриваем все варианты», — цитирует чиновника канал.

По информации Sky News, подготовкой украинских судей руководит Говард Моррисон — британский судья, который работал в составе МУС, а также Международных трибуналов по бывшей Югославии и по Руанде.

Моррисон, который председательствовал на суде над сербским государственным деятелем Радованом Караджичем, надеется, что в конечном счёте на скамье подсудимых окажутся и представители российских властей — хоть и признаёт, что для этого понадобится время и упорство.