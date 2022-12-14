Independent: консервы и стирка в ванной — британцы возвращаются в Викторианскую эпоху
Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич высказался о работе судей на матче 1/2 финала плей-офф чемпионат мира по футболу 2022 года с командой Аргентины.
В США пяти россиянам и двум американцам грозит до 30 лет тюрьмы по обвинению в закупках продукции военного и двойного назначения для России в обход санкций, сообщает американское министерство юстиции.
Заслуженный тренер Тамара Москвина высказалась о российских соревнованиях по фигурному катанию в условиях санкций.
12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказался о том, что по требованию Верховной рады Украины он попал в санкционный список.
На Купянском направлении мобилизованные военнослужащие вместе с контрактниками отразили пять атак украинской армии, сообщает РИА Новости.
Линдси Кагава Колас, агент американской баскетболистки Бриттни Грайнер, рассказала о первых днях спортсменки после освобождения из российской колонии.
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони оценил игру Лионеля Месси на чемпионате мира по футболу 2022 года.
Защитник сборной Хорватии Йосип Юранович высказался о поражении национальной сборной в матче 1/2 чемпионата мира в Катаре с командой Аргентины.
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал результат матча 1/2 финала плей-офф чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Аргентины и Хорватии.
Форвард команды Уругвая обратился к нападающему и капитану сборной Аргентины Лионелю Месси, который вышел в финал чемпионата мира 2022 года.
Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев признался, что хочет увидеть в финале чемпионата мира 2022 года матч между сборными Аргентины и Франции.
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился мнением о пенальти, назначенном в матче 1/2 финала чемпионата мира 2022 года с командой Аргентины.
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Хорватии.
Украина рассчитывает максимально покрыть дефицит электричества за счёт импорта из Европы, заявил министр энергетики Герман Галущенко.
Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль прокомментировал победу над командой Хорватии в матче 1/2 финала чемпионата мира 2022 года.
Полузащитник сборной Хорватии Ловро Маер считает, что нет смысла жаловаться на решения арбитра по итогам матча полуфинала ЧМ-2022 с Аргентиной.
Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико высказался о победе в матче 1/2 финала плей-офф чемпионата мира по футболу 2022 с командой Хорватии.
Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о работе тренерского штаба национальной команды на чемпионате мира 2022 года.
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвёл итоги полуфинального матча чемпионата мира 2022 года с Аргентиной.
США призывают Азербайджан разблокировать Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах и Армению, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу в матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Хорватии.
Хорватский судья Бруно Марич поделился мнением о пенальти, назначенном в матче 1/2 финала чемпионата мира 2022 года между сборными Хорватии и Аргентины.
Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди высказался о выходе команды в финал чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о пенальти в ворота сборной Хорватии в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу — 2022 с командой Аргентины.
Священник из церкви в Лисичанске ЛНР Андрей Павленко, приговорённый на Украине к 12 годам тюрьмы якобы за шпионаж в пользу России, спасён из украинского плена, сообщает вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес прокомментировал победу над командой Хорватии в матче 1/2 финала чемпионата мира 2022 года.
Сборная Аргентины нанесла разгромное поражение команде Хорватии в матче полуфинала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча 1/2 финала чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии по версии Международной федерации футбола.
Президент Сербии Александр Вучич 14 декабря проведёт встречи со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком и заместителем помощника госсекретаря США Габриелем Эскобаром.
Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси установил личный рекорд по голам за национальную команду.
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер считает, что в азиатских странах может появиться альтернатива Олимпийским играм.
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о пенальти в ворота сборной Хорватии в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу — 2022 с командой Аргентины.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над командой Хорватии в матче 1/2 финала чемпионата мира 2022 года.
Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес забил два мяча в матче 1/2 финала чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии.
Ракета-носитель Ariane 5 стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает компания-оператор Arianespace.
Сборная Аргентины нанесла разгромное поражение команде Хорватии в матче полуфинала чемпионата мира — 2022 по футболу в Катаре.
Сборная Хорватии потерпела поражение от команды Аргентины в матче 1/2 финала плей-офф чемпионата мира по футболу 2022 года и теперь сыграет за бронзовые медали.
Сборная Аргентины одержала разгромную победу над командой Хорватии в матче полуфинала чемпионата мира — 2022 в Катаре.
Сборная Аргентины одержала победу над командой Хорватии в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2022.
Посольство России в Перу в связи с протестами в стране рекомендовало россиянам воздержаться от поездок по стране и посещения центральных районов Лимы.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что замгенсека ООН Мартин Гриффитс, посетивший Херсон, нарушил порядок пересечения государственной границы России.
Бразильская футбольная конфедерация рассматривает кандидатуру бывшего главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана на пост наставника национальной команды.
Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси отметился новым достижением на чемпионате мира — 2022 в Катаре.
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не нашли доказательств использования западной военной помощи Украине в противозаконных целях.
Президент Олимпийского и паралимпийского комитета США (USOPC) Сара Хиршланд прокомментировала новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву.
Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси забил мяч и отдал результативную передачу в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2022 с командой Аргентины.
Сборная Аргентины обыгрывает команду Хорватии в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2022.
Бывший нападающий петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Артём Дзюба высказался о пенальти в ворота сборной Хорватии в полуфинальном матче чемпионата мира 2022 года с командой Аргентины.
Тренер Максим Траньков отреагировал на новость о решении Канадской федерации фигурного катания одобрить однополые дуэты для парного катания и танцев на льду.
Президент Перу Дина Болуарте допустила введение общенационального режима ЧП из-за протестов, проходящих в стране после смещения Педро Кастильо с поста президента. Об этом сообщила радиостанция RPP.